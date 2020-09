Coronavirus en Touraine : objectif 12 à 13 000 tests par semaine

Notamment grâce à 16 lieux ouverts sans rendez-vous.

Depuis plusieurs jours maintenant les autorités sont en mode branle-bas de combat en Indre-et-Loire avec un objectif : faire ralentir l’épidémie de Covid-19 dans le département, désormais en zone rouge avec 70 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Dès ce lundi 21 septembre, les pots, cocktails et autres vins d’honneur debout seront interdits ainsi que le service de planchettes apéro dans les bars. L’autre stratégie est de faire de plus en plus de tests, pour isoler les personnes positives le plus rapidement possible et ainsi éviter de nouvelles contaminations.

Du 7 au 13 septembre, l’Agence Régionale de Santé a comptabilisé 10 300 prélèvements réalisés en Touraine, un record depuis la montée en puissance du dispositif de test. « L’objectif est de maintenir ce chiffre de 10 000 et ce serait même bien de le porter à 12-13 000 » nous disait ce samedi la préfète d’Indre-et-Loire Marie Lajus.

Un nouveau dispositif au CHU

Tester beaucoup, ok. Encore faut-il délivrer les résultats rapidement et permettre aux personnes qui ont des symptômes de la maladie d’accéder facilement aux analyses. Là, ça bloque régulièrement entre des labos surchargés et de longues files d’attente. Des réunions avec les laboratoires tourangeaux ont lieu chaque semaine pour faire le point sur la situation. Semaine après semaine, le plan s’adapte avec désormais un système de priorisation pour l’étude des prélèvements.

Concernant les files d’attente, le CHU de Tours est en train de revoir son organisation avec un dispositif plus adapté sans doute opérationnel en début de semaine. Le jeudi, l’accueil s’y fait jusqu’à 22h. 2 lieux de tests sont également réservés aux étudiants : dans le bâtiment A de la fac de droit des Deux-Lions chaque mercredi de 17h à 20h, et dans le hall de la fac de pharmacie à Grandmont le mardi de 17h à 20h (dès le 29 septembre).

Plusieurs tests sans rendez-vous dans des lieux publics

Depuis jeudi 17 septembre, la ville de Tours a ouvert un nouveau site sans rendez-vous aux Fontaines, dans la petite salle familiale. Il est accessible du lundi au vendredi de 10h à 17h, tout comme le Palais des Sports qui proposera de nouveau des prélèvements Covid dès lundi 28 septembre. A Joué-lès-Tours, la salle Jacques Brel poursuit sa mission de dépistage jusqu’au 30 septembre du lundi au vendredi de 10h à 17h, sauf le jeudi de 12h à 19h. A part ça il vous reste les laboratoires Abo+ et Cerballiance qu’il vaut mieux contacter avant de s’y rendre. Vous trouverez les adresses et coordonnées sur le site de Tours Métropole, celui qui est le plus à jour dans ce domaine.

Rappelons que le test Covid est gratuit sur présentation de votre carte Vitale. Il faut donc venir avec, ainsi qu’une pièce d’identité. Le résultat vous sera transmis à vous et à votre médecin traitant qui vous suivra en cas d’infection.