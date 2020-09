ReplayTouraine #43 – Alertes Covid, Alerte rouge, alerte sociale… Les 5 infos qui ont marqué la semaine

Et une alerte pour reconstituer les stocks de sang.

Chaque week-end, le ReplayTouraine vous permet de rattraper 7 jours d’actu en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce 19 septembre…

1 – Alertes Covid

Pas un jour sans que l’épidémie ne fasse la Une de l’actualité avec des cas qui se déclarent, et immédiatement la mise en place de mesures de précaution.

On rembobine… L’école maternelle Jules Ferry de Tours ne rouvrira pas avant jeudi 23 septembre après la contamination d’un agent, dans deux classes de l’école Duhamel des Rives du Cher les enfants devront présenter un test négatif s’ils veulent retourner en classe ce lundi 21 septembre. Le salon Ferme Expo qui devait débuter le 13 novembre est annulé tout comme le concert du duo Vitaa / Slimane qui devait enflammer le Vinci ce samedi soir.

A Rochecorbon on déplorait en début de semaine un décès pour cause de Covid à l’EHPAD du Clos St Vincent, et une trentaine de cas (dont 22 résidents). La mairie de La Membrolle ferme une semaine après la contamination d’un agent. En revanche, fin de quatorzaine à Emmaüs Esvres qui rouvre sa boutique ce samedi.

A noter que la petite salle familiale des Fontaines à Tours héberge un centre de dépistage du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le Palais des Sports fera de même du 28 septembre au 23 octobre.

2 – Alerte rouge

Cette semaine, vous avez pu apercevoir plusieurs monuments ou salles de spectacles éclairés en rouge à Tours, Joué, St-Cyr, Veigné ou Notre-Dame-d’Oé. Il s’agissait d’un appel national pour soutenir la filière événementielle qui travaille très peu voire pas du tout en raison de l’épidémie. Elle demande des mesures d’aide mais surtout un plan qui pourrait lui permettre de retrouver un semblant d’activité.

3 – Alerte sociale

Première manifestation de la rentrée ce jeudi matin dans les rues de Tours, à l’appel de plusieurs syndicats dont ceux de la SNCF ou du monde de la santé. Il s’agissait de marquer l’inquiétude des salariés quant au fort risque de plans sociaux, mais aussi de rappeler l’opposition à la réforme des retraites ou les revendications sur des hausses de salaires. Près de 1 000 personnes ont participé au défilé entre la gare de Tours et la Place Jean Jaurès.

4 – Alerte sanguine

Les dons de sang manquent et pour y pallier, l’Etablissement Français du Sang ouvre une nouvelle Maison du Don au 50 Avenue Marcel Dassault (quartier des Deux-Lions) à Tours. Elle remplace l’ancien site de don de l’hôpital Bretonneau. Attention : il faut appeler pour prendre rendez-vous. Par ailleurs, une grande collecte de sang est organisée vendredi 25 septembre à l’Hôtel de Ville de Tours avec des collations de chefs (par exemple le pâtissier Nicolas Léger installé près des Halles). Là aussi, vous devez prendre rendez-vous sur ce lien.

5 – Alerte miam

Les cantines de Tours devraient prochainement proposer une alternative végétarienne quotidienne aux enfants qui y déjeunent. Annonce de l’adjointe au maire Alice Wanneroy dans le cadre d’un entretien à Info Tours et 37 degrés. Cela se fera sur inscription préalable des familles, sans doute à partir de la rentrée de septembre 2021. L’objectif est par ailleurs de diminuer le bilan carbone des aliments servis par la cuisine centrale en privilégiant le bio et le local et en formant mieux le personnel.

Interview intégrale à lire sur 37° (on parle aussi de la Cité de la Gastronomie)

BONUS – Les Journées du Patrimoine

Des centaines de sites (églises, châteaux, musées, entreprises…) ouvrent leurs portes ce samedi et ce dimanche, parfois gratuitement (Château d’Azay-le-Rideau, CCC OD à Tours…) mais aussi parfois sur inscription ou en petite jauge en raison de la crise sanitaire. Nos coups de cœur sont à découvrir via ce lien et sur 37 degrés où l’on vous propose un reportage dans les rues de Langeais.