StorieTouraine 18/09/20 - La Touraine en zone rouge Covid ; L’homme disparu à St-Cyr retrouvé mort ; Villandry monument préféré des Français ?...

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...

Point Covid...

C’était redouté... ça se confirme. Ce samedi l’Indre-et-Loire va officiellement passer en zone rouge, signifiant que le coronavirus circule activement dans le département. Depuis mardi, le territoire a franchi le seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Cette décision du gouvernement ouvre la voie à de nouvelles restrictions sur la vie quotidienne ou les rassemblements. La préfète Marie Lajus fera part de ces décisions ce samedi matin au cours d’une conférence de presse.



Par ailleurs, on apprend que le match amical de basket qui devait opposer Tours à Chartres ce vendredi soir est annulé en raison de cas Covid possible au sein de l’effectif tourangeau. C’est la 2e fois qu’un match de présaison de l’UTBM ne peut avoir lieu. Concernant le spectacle Rock the Ballet qui devait avoir lieu le 9 octobre au Vinci de Tour,s il est reporté au 2 juin 2021.



Enfin, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, le site d’Emmaüs Esvres qui avait fermé boutique après l’infection d’un de ses compagnons ne rouvre pas lundi mais dès ce week-end. Il sera possible de se rendre sur place pour des achats ce samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Alerte attentat à Joué...

Dans un communiqué, la ville de Joué-lès-Tours annonce que « un dysfonctionnement du bouton d’alarme a été à l’origine d’une fausse alerte « Intrusion/Attentat » au sein de l’École Maisons Neuves » ce vendredi matin. « Conformément à la procédure prévue, les forces de l’ordre de la police nationale et municipale sont intervenues sur site dans les minutes qui ont suivi. Après une levée de doute et la sécurisation de l’école, la Direction Départementale de la Sécurité Publique a pu confirmer qu’il s’agissait d’une fausse alerte » indique également la mairie.

Fin de l’appel à témoins...

Jeudi après-midi, la police indiquait la disparition d’un homme de 64 ans résidant à Saint-Cyr-sur-Loire. Le corps sans vie de ce Tourangeau paraplégique a été découvert ce vendredi. On ignore actuellement les causes de son décès.

Les Ligériens et la biodiversité...

Selon un sondage commandé par l’industrie laitière, 73% des habitants du Centre-Val de Loir eont changé leurs habitudes de vie après avoir pris conscience du changement climatique. 40% disent agir concrètement pour préserver la biodiversité. Cela tombe bien car ce week-end il y a les marches pour récolter des déchets dont celle qui partira du Vinci de Tours dimanche à 14h, et une deuxième à 16h depuis le Château. La veille, ce samedi, plusieurs associations et collectifs appellent à se rassembler en début d’après-midi Place Jean Jaurès (14h30) à l’occasion de la Journée de la Paix mais également pour rappeler l’importance de prendre des mesures en faveur de l’environnement.

Villandry à la télé...

Ce soir à 21h05, France 3 diffuse le concours de Stéphane Bern « Le monument préféré des Français » sur le même format que « Le village préféré des Français » : un monument par région, un vote, un gagnant. Le Château de Villandry représente le Centre-Val de Loire face - entre autres - au Canal du Midi ou à la Cathédrale de Nice.