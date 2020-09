Les Concerts d’Automne auront bien lieu

Sous une forme adaptée à la crise du Covid

Alessandro Di Profio, le confesse, l’organisation et le maintien de cette 5e édition du festival Concerts d’Automne, qu’il dirige depuis sa création en 2016, n’auront pas été évidents. « On a travaillé dans le brouillard en défaisant ce qu’on avait prévu puis en refaisant une édition en repartant de zéro, mais on devait maintenir le festival pour les artistes et pour le public. »

Une édition réduite à deux week-ends du 09 au 18 octobre mais qui garde son identité : celle de brasser les univers musicaux, classiques et baroques, mais pas que… avec à la fois des artistes internationaux mais aussi des pointures locales comme les ensembles Consonance ou Jacques Moderne.

Au total, ce sont 14 événements musicaux qui auront lieu, 7 concerts officiels et 7 appartés, le off du festival.

Des appartés, qui seront gratuits et qui proposeront notamment des Master Class ou le tremplin en partenariat avec le Conservatoire Francis Poulenc.

Quant à la programmation officielle, La Cappella Mediterranea de Leonardo García Alarcón lancera les festivités au Grand Théâtre de Tours avec un programme Mediterraneo vendredi 9, "hommage à Joan Manuel Serrat et à la musique baroque entre l'Espagne et l'Amérique Latine".

Autre temps fort : la carte blanche au violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic qui se produira dans l’auditorium François 1er du Centre des Congrès (dimanche 11 octobre à 15h).

Les amateurs de Bach seront également ravis avec un « Marathon Bach » avec 3 concerts dédiés au compositeur germanique le deuxième week-end.

Mais ce qui fait le succès des Concerts d’Automne c’est aussi les liens tissés sur le territoire. Pour cette année encore, un partenariat est ainsi tissé avec le Fonds de dotation du CHU de Tours afin de financer un projet d’éveil musical pour les enfants atteints d’autisme.

Et pour les gourmands, à noter que le patissier-chocolatier Nicolas Léger maintient également son partenariat et proposera une « Pomme sucrée », un dessert spécial en vente à sa boutique le temps du festival.