Du hockey, des festivals, des livres… 10 événements pour s’éclater ce week-end en Touraine

Egalement un beau jardin aux couleurs du Japon.

Chaque vendredi Info Tours sélectionne pour vous les événements incontournables du week-end en Indre-et-Loire. Voici ce qu’on vous conseille d’ici le 20 septembre en plus de Jazz en Touraine, des Journées du Patrimoine et du marché Convergences Bio à Tours dont on vous a parlé dans d’autres articles.

--------------

C’est la fête des voisins !

D’habitude c’est en mai mais la proximité du confinement a entraîné le décalage de l’événement à ce vendredi 18 septembre. Donc c’est le moment d’aller boire des coups avec vos voisins (en respectant les gestes barrière), histoire de faire copain-copain en cas de nécessité. Pas de programme précis, mais on sait que des choses s’organisent dans plusieurs quartiers de Tours comme dans les communes environnantes…

Ambiance japonaise au Jardin Botanique de Tours…

Retour de cet événement annuel, organisé dans le cadre du jumelage entre la ville de Tours et la cité japonaise de Takamatsu. Au programme : initiation au Shiatsu, initiation au japonais, vente de livres et mangas, initiation à la méditation zazen, arts martiaux, conférences, cours de cuisine... Et la présence de l’association Les Couturières Masquées pour vendre des masques en tissu aux motifs d’inspiration japonaise, pour adultes et pour enfants. Elle présentera également ses actions, notamment « le masque suspendu » : pour chaque masque acheté, un masque donné à une association solidaire.

Une manif heureuse au Clos Lucé d’Amboise…

Happy Manif (les pieds parallèles) se présente comme une déambulation chorégraphique enchantée et décalée propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature ! Pour cette création, David Rolland s’associe à une danseuse de la compagnie, afin de créer une pièce dédiée aux chorégraphes convoquant la nature comme source d’inspiration depuis la fin du XIXème siècle. C’est samedi à 17h et 19h, durée 1h, tarif plein 9€.

Festival…

La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher accueille pour la 17e édition le festival « Jours de Fête » samedi et dimanche à Epeigné-les-Bois et Bléré. Ce festival des arts de la rue débute samedi à 14h avec une expo photo à l’église d’Epeigné-les-Bois, spectacle à la mairie à 16h, à 16h30… A 17h45 à la source St Aignan, à 19h à l’église, à 23h au lac pour le feu d’artifice. Dimanche on migre vers Bléré : premier rendez-vous à 14h15 Place Charles Bidault, 15h au centre socioculturel et Place Bidault, 16h15 Place du Moulin, 18h45 cour Balzac… Le détail des compagnies invitées par ici. C’est gratuit.

Jazz en Touraine c’est jusqu’à dimanche à Montlouis…

…Et à Saint-Avertin, avec un off. Quel est le point commun entre des airs d'opéra, Barry White, La Nouvelle Orléans et les claquettes ? Le groupe Tap That Jazz réussit le pari de combiner sur scène tous ces éléments. La formation revisite le style New Orléans avec humour et générosité, entre numéros de claquettes, banjo et cuivres, dont le fameux sousaphone d'antan. Dimanche à 17h et gratuit.

Concert à la guinguette de Tours…

Avant la fermeture, soirée avec Ceylon samedi dès 22h. Pour eux, la construction d'un titre n'a aucune limite. Les refrains reviennent perpétuellement par surprise pour ponctuer la musique d'envolées poétiques.

Initiation au hockey sur gazon…

Chaque week-end de septembre, le Tours Hockey Club organise des portes ouvertes pour découvrir ce sport. C’est de 10h à 11h30 le samedi, et accessible pour les 4-15 ans. Autre créneau : le mercredi 18h30-20h. Ça se passe sur le terrain de l’Avenue Vattel sur le site de Rochepinard.

On fait le ménage dans les rues !

Ce week-end, des collectes de déchets sont organisées partout en France pour rendre nos rues moins sales. Deux départs dimanche avec l’association Cleanwalker : 14h au Vinci et 16h au Château de Tours. Distribution du matériel nécessaire, gants et sacs poubelles au lieu de départ.

Pyramide du Livre…

2e édition de cet événement organisé à Auchan St-Cyr, samedi de 10h à 19h : vous rapportez vos livres, BD ou mangas rachetés 1€ le kilo, il y aura un stand pour acheter des livres d’occasion et une vingtaine d’auteurs en dédicace.

Brocante…

C’est dimanche à Vouvray, dès le lever du jour (Rue Rabelais, Rue de la Verrine…).