StorieTouraine 17/09/20 – Nouveau cas de Covid dans une école de Tours ; Disparition inquiétante à St-Cyr ; Dégâts de sangliers à Veigné…

Et la défaite de Chambray en handball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Covid…

Deux classes de maternelle est fermée à l’école maternelle Georges Duhamel des Rives du Cher à Tours car un enfant a été testé positif à la Covid-19. Ses camarades et les enfants qu’il a côtoyés à la cantine doivent rester chez eux. Néanmoins, les enfants qui présenteraient un test négatif pourront reprendre les cours lundi 21 septembre. Sinon il faudra attendre le 29. Par ailleurs, l’école maternelle Jules Ferry qui devait rouvrir ce jeudi ne reprendra pas son activité avant jeudi 23 septembre. Là c’est un agent qui a été contaminé par le coronavirus.

Disparition inquiétante…

La police de Tours a lancé un appel à témoins jeudi après-midi, dans le but de retrouver un homme de 64 ans qui a disparu. Paraplégique, Patrick Wattignies vit à Saint-Cyr-sur-Loire, il a des cheveux gris et courts, des yeux bleus et mesure 1m85. Il vit dans le secteur des Maisons Blanches. Il n’avait pas encore été retrouvé en milieu de soirée…

Le saccage des sangliers…

Des animaux se sont invités sur le terrain de foot de la commune de Veigné… Et ils l’ont labouré. Le site sportif est impraticable et le club de foot va devoir disputer ses matchs ailleurs. Pas d’entraînement possible non plus. Il va donc se rabattre sur un terrain synthétique. Depuis le début de l’année c’est la 2e fois que le terrain est retourné par des sangliers. A priori ils viennent y chercher des vers qui constituent leur nourriture. La mairie réclame une battue administrative pour réduire la population.

Election…

Le maire de Fondettes Cédric de Oliveira a été reconduit à la tête de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire pour un second mandat. Patron de sa commune depuis 2014, celui qui est aussi vice-président de Tours Métropole a été élu par ses collègues lors d’un scrutin organisé à Parçay-Meslay.

Handball…

Mercredi, Chambray-lès-Tours se déplaçait à Brest pour la 2e journée de LFH. Les Bretonnes font parties des grandes favorites pour le titre. Elles ont respecté leur rang en s’imposant 37-25.