Nos coups de coeur pour les Journées du Patrimoine 2020 en Indre-et-Loire

Au programme : visite d’abri anti-aérien, concerts, entrées gratuites...

Chaque année, le programme des Journées du Patrimoine est particulièrement dense. De très, très nombreuses communes organisent des événements, des visites insolites ou exceptionnelles, mais aussi proposent des tarifs réduits pour leurs monuments. Malgré le coronavirus qui entraîne l’annulation de la manifestation dans des villes comme Lille, 2020 ne devrait pas échapper à la règle. Avec tout de même des aménagements (réservation obligatoire, affluence réduite...). Voici un échantillon de ce qui vous attend ce samedi 19 et ce dimanche 20 septembre. Pensez à vous renseigner avant de programmer une visite pour éviter toute mauvaise surprise.



Gratuit...

Cette année encore, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire propose une entrée libre dans l’ensemble de ses monuments (Forteresse Royale de chinon, Prieuré St Cosme à La Riche, Cité Royale de Loches, Musée Balzac à Saché, Musée de la Préhistoire au Grand Pressigny...). Au programme : le lancement d’une expo animalière à la Cité Royale pour tout savoir sur les emblèmes animaliers des rois de France. Au Grand-Pressigny, découverte d’une grotte ardéchoise et ses dessins figuratifs aux 36 000 ans d’histoire. A Monts, ce week-end sera la seule occasion de l’année pour visiter le château de Candé avec ausis une promenade musicale dimanche à 16h. Concert à 15h au Musée rabelais (La Devinière), également le dimanche. Récital de piano le samedi et le dimanche après-midi au Musée Balzac de Saché.

Tours...

Les musées des Beaux-Arts et du Compagnonnage ainsi que le Château de Tours et le CCC OD seront gratuits. Pariel pour le muséum d’histoire naturelle qui vient de rouvrir. Au musée du Compagnonnage, une vingtaine de compagnons viennent à la rencontre des visiteurs à travers des démonstrations de savoir-faire dans la cour du musée (+ visite guidée auprès des chefs d’oeuvre samedi et dimanche à 10h), tandis que le musée des Beaux-Arts propose de revenir sur l'histoire singulière de ce lieu dans le passé Palais des Archevêques, Théâtre, École Centrale, École d'Art... tout au long de ses 1500 ans d'histoire.

Tours (bis)...

L’ancienne maison close L’Etoile Bleue du quartier Courteline est toujours très prisée aux Journées du Patrimoine. Cette anné,e elle accueille l'exposition "Jardin Secret" par Gil KD. "Des filles indépendantes, qui défendent leur statut de femmes libres de leur choix et de leur corps..... mais aussi des "jardins boudoirs" colorés, sensuels, propices à la rêverie..." d’écrit l’artiste. Ouverture 9h-12h et 14h-18h (en présence de Gil KD l’après-midi). Adresse : 15 rue du Champ de Mars.

Tours (ter)...

Visites professionnelles sur les métiers du Grand Théâtre. Parcours assuré par 2 agents du lieu. Il passera par l'entrée des artistes, l'atelier habillage, le foyer des musiciens, les dessous de scène, la fosse d'orchestre, la scène et les ateliers. Inscription obligatoire : 15 personnes par groupe - Durée : 45 minutes. Samedi 19 septembre - 09h00 à 12h15. Gratuit.

Joué-lès-Tours...

La ville propose l'exposition à ciel ouvert « L'âge d'or du Noble Joué 1900-1920 » du 18 septembre au 25 octobre 2020 place François Mitterrand et parvis Raymond Lory. Le dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00, l'Espace Malraux ouvrira ses portes au public pour une visite commentée de ses coulisses et de ses zones techniques, par groupes de 9 personnes sur inscription via le site de la salle (onglet saison culturelle). Compte-tenu des contraintes sanitaires, la classe-musée ne sera pas ouverte au public cette année.

Saint-Avertin...

Le 12 et 13 juin 1940, le Président de la République Albert Lebrun réunit le gouvernement de Paul Reynaud au château de Cangé pour deux conseils des ministres exceptionnels. 80 ans plus tard, Michel Ramette, spécialiste de l’histoire saint-avertinoise, reviendra sur cet épisode unique à travers une conférence et plusieurs visites commentées des lieux dimanche 20 septembre



- Conférence (Salle du patrimoine de la médiathèque) : 10h30

- Visite de l'abri anti-aérien : Créneaux entre 9h et 18h (Durée de la visite : 30 mn)

Gratuit - Nombre de places limité

Réservation obligatoire à [email protected] ou au 02 34 36 81 29

Villandry...

Le château met à l'honneur des artisans d'art de la restauration avec les dentellières du Couvige de Paris et Soline du Puy, artisna d ela haute couture. Tailleur de pierre, restaurateur de tableaux, doreur, … Autant de métiers qui perpétuent techniques et gestes anciens, et assurent leur transmission, garant de la préservation et de la conservation de notre patrimoine. Possibilité de rencontre des artisans d’art pour échanger avec eux, découvrir leurs métiers et les savoir-faire qu’ils préservent… et peut-être s’essayer à certaines techniques. + visites guidées des jardins ainsi que des promenades en calèche. Entrée 9€ pour les adultes.

Chançay...

Vous pourrez apprendre à faire les vendanges avec un vigneron sur le domaine Alain Robert. Départ à 9h30 pour découvrir aussi bien la coupe manuelle qu’avec la machine puis dégustation de moût de raisin et de bernache directement dans les cuves. Enfin, visite de cave troglodytique. Tarif : 40€ par personne.

Sepmes...

La commune du Sud-Touraine propose des visites de sa mairie du XIXe siècle samedi de 10h à 12h, une sieste contée à 13h30 dans le Jaridn du Presbytère, à 14h30 visite de l’église du XIIe siècle, puis 15h30 au château avant d’apprendre « la chanson de Sepmes » à 16h30. L’église sera par ailleurs en accès libre tout le week-end.

Chinon...

A l’église St Etienne, Vidéo-mapping sur la canonisation de Jeanne d’Arc. Spectacle multimédia, qui allie lumière, son et vidéos, retrace la vie de cette héroïne grâce à des images projetées sur les structures en relief de l’église. Il raconte le rôle de Jeanne dans l’histoire de la France, depuis 1429 jusque dans les tranchées où la République, comme l’Eglise, ont reconnu en elle l’héroïne nationale et la Sainte. Durée 30 minutes samedi 21h et 22h.

Château-Renault...

Visite de l’atelier de serrurerie Mercier. Ancien atelier de serrurerie en activité de 1920 à 1987, et aménagé dans l’ancienne grange de l’auberge de l’Écu de France. Il conserve intacts ses installations d’origine : forges, établis, enclume, soufflet en cuir, ainsi que ses nombreuses machines-outils et son outillage complet, datant de la première moitié du XXe siècle. Gratuit samedi et dimanche de 16h30 à 17h30. Le musée du cuir et de la tannerie sera en accès gratuit tout comme la Tour de l’Horloge visitable à 11h ou 14h les deux jours.

Azay-le-Rideau...

Le château ouvre gratuitement tout le week-end.

Larçay...

Visite du Castellum gallo-romain. Le Castellum constitue le troisième monument gallo-romain d’Indre-et-Loire pour ses parties en élévation conservées. Le site fut construit dans la seconde partie du IIIe siècle. La base de l'une des tours a été reprise en habitation. Visite guidée dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. C’est gratuit.

Chenonceaux...

Le château propose une visite inédite sur l’histoire des dames samedi de 20h à 22h pour 25€.

Amboise...

Le Clos Lucé propose des visites à deux voix avec une guide et son jardinier. Egalement une déambulation-spectacle en mode jeu de rôle. Vous aurez un casque pour suivre l’aventure... C’est à 17h et 19h samedi sur inscription auprès du monument (9€). Vous pourrez par ailleurs découvrir l’huilerie artisanale (Quai des Marais) samedi 10h-12h et 14h-18h puis dimanche 11h-13h et 14h-16h. Pas de production car ce n’est pas la saison. Et c’est gratuit. La Pagode de Chanteloup sera elle ouverte avec des jeux en bois pour les enfants pendant les deux jours de 10h à 19h mais aussi un film historique.

Chanceaux-près-Loches...

Visite du chalet de Gonzague Saint-Bris, l’éminent personnage de Touraine tragiquement disparu dans un accident de la route. Parcours gratuits samedi et dimanche (hors heure de la pause déjeuner) pour voir l’endroit ou l’écrivain et journaliste se retirait pour écrire dans la campagne.

Nouzilly...

Pour les enfants, animation sur le city-stade : une chasse au trésor samedi de 10h à 11h autour du patrimoine de la commune. De 6 à 12 ans et c’est gratuit.

Dierre...

Samedi et dimanche (10h-12h et 13h30-18h) visite d’un atelier de fabrication artisanal de girouettes. Gratuit (4 rue de Coquiau).