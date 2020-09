[Tournée des bars] Karaoké, Mario Kart, anniversaires… 9 événements à tester cette semaine

A Tours ou à Chinon.

Chaque semaine, les bars d’Indre-et-Loire organisent de nombreux événements culturels ou fun. On vous fait une sélection tous les mercredis sur Info Tours. Voici celle valable jusqu’à dimanche 20 septembre. Et comme d’habitude, n’hésitez pas à nous envoyer vos événements de la semaine prochaine par mail.

---------------

L’automne approche…

En l’attendant, célébrons la fin de l’été aux Beaux Gosses dans le quartier Courteline. Avec prix doux et DJ pour la musique (la terrasse sera ouverte, et vu le temps c’est une bonne nouvelle).

Blind test et karaoké…

Le Bistro Régent de l’hôtel Ibis-Tours Centre organise une soirée Fête des Voisins vendredi de 19h30 à 22h30 avec quiz musical ou karaoké. Possibilité de dîner ou juste de boire un verre.

Anniversaires…

Place de la Victoire, Le Café Concept fête sa première année d’existence vendredi de 19h à 23h avec le groupe Michto en concert. Restauration possible, sur réservation.

Rue Colbert, le bar à bières Les Dix Fûts en est déjà à deux ans d’activité et fête ça samedi de 16h jusqu’à la fermeture.

Enfin vendredi dès 20h30 c’est l’anniversaire de Jimi Hendrix qu’on célèbre, ou plus précisément les 50 ans de la sortie de l’album Band of Gypsys. Ça se passe au Grand Cagibi avec le trio Tribute to Jimi Hendrix. Réservations : [email protected] (8€, 10€ sur place).

Soirée latino…

Ce mercredi, Papaye et Chocolat propose un cours e bachata ouvert à tous dès 19h puis un cours de salsa cubaine à 20h avant de mettre tout ça en pratique à partir de 21h. Attention : masque obligatoire. Possibilité de dîner sur place (burgers).

Concert…

On part pour Chinon dimanche avec un concert au Karolus Pub à 18h, dans le cadre du festival Voyage en Guitare.

Jeux vidéo…

Dans le Vieux-Tours, le Dolittle organise un tournoi de Mario Kart dimanche de 17h à 22h30 avec l’association Beargrass. Ce sera avec le jeu Mario Kart 8 sur Wii U et Manette Pro, avec image sur écran géant et 16 joueurs maximum. Inscription sur [email protected] (5€, avec boisson offerte).

Pour les enfants…

Le Bar Bidule des Prébendes de Tours propose un atelier kiné-tactiles (massages des enfants, comptines dessinées) dimanche matin à partir de 10h. Réservations au 06 66 00 68 81.