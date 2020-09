Une micro-crèche Montessori franco-anglaise à Tours-Nord

Elle vient d’ouvrir près de Décathlon et Biocoop.

Il reste encore des places mais ça ne va pas forcément durer… En général, les crèches de l’agglomération tourangelle affichent assez vite complet. Depuis la rentrée, il y a une nouvelle venue à Tours-Nord, une zone de la ville où il y a un certain manque de berceaux pour les 0-3 ans. La structure est privée, avec un concept bien à elle : on y mixe la pédagogie Montessori (axée sur l’éveil progressif de l’enfant, à son rythme) avec un programme d’animations bilingues français-anglais.

L’idée nous vient de Vendy, déjà créatrice d’une école Montessori bilingue basée à Joué-lès-Tours. Dans ce nouvel espace situé Rue Dora-Maar (près de Décathlon et Biocoop, à 5 minutes de Vaucanson) il y a de quoi accueillir une dizaine d’enfants entre 0 et 3 ans, avec une pièce pour chaque classe d’âge, le dortoir qui va bien…

« Ici la bienveillance et le respect sont au rendez-vous » explique Vendy. La journée est rythmée par des ateliers matinaux pour travailler la concentration, des jeux en extérieur, la sieste… Après, place à de la musique, du yoga et, donc, de l’anglais :

« Les enfants sont comme une éponge. Ils enregistrent tout : les émotions, le langage… Leur proposer un environnement en anglais c’est les aider à créer petit à petit des bases dans une langue diplomatique très utilisée dont ils auront besoin plus tard. »

Les animateurs proposent des chants, des comptines, des marionnettes, du travail avec les couleurs et les animaux. « On ne peut pas dire qu’ils vont être bilingues dans un an. Ce n’est pas l’objectif. Ce qu’on veut c’est leur montrer qu’on peut faire les choses différemment, avec une autre langue. » Sur ces périodes-là, tout est donc en anglais, même le personnel stoppe le français jusqu’à la fin de l’atelier. Tout le monde est donc bilingue.

Les horaires de la crèche sont larges (8h-18h30 du lundi au vendredi). Plus d’infos sur le site www.lesetoilesbrillantes.fr.