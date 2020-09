Dépistages Covid : on teste sans rendez-vous au Sanitas et aux Fontaines

Jusqu’au 23 octobre au Palais des Sports.

Le gouvernement veut monter en puissance et réaliser un maximum de tests Covid chaque jour. Du 5 au 11 septembre, il y en a eu près de 10 000 en Indre-et-Loire dont 361 positifs (3,7%, un chiffre qui n’a jamais été aussi haut depuis la fin de l’été et le début de cette campagne de dépistage à grande échelle).

Le problème quand on teste beaucoup… c’est que la logistique a parfois du mal à suivre. Les laboratoires et le CHU sont débordés, et le gouvernement a réfléchi à un système de priorité (pour les personnes qui ont les symptômes de la maladie et celles qui se déclarent cas contact). Même avec ça, pas facile d’obtenir un rendez-vous d’où le développement des sites de dépistage sans rendez-vous, sans ordonnance… et gratuits (sur présentation d’une carte Vitale, tout est pris en charge par la sécurité sociale).

Après un vaste dispositif à Tours dans les premiers jours de septembre, le programme a été réduit. Cette semaine, dans l’agglo, le site de l’Agence Régionale de Santé ne recense que deux sites accessibles sans condition : les Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps samedi 19 de 12h à 18h et la Salle Jacques Brel du quartier de la Rabière à Joué de 10h à 17h du lundi au vendredi, sauf le jeudi de 12h à 19h.

En parallèle, la ville de Tours annonce ce mardi l’ouverture d’une zone de dépistage du jeudi 17 au mercredi 30 septembre dans la petite salle familiale du quartier des Fontaines, de 10h à 17h du lundi au vendredi. Le centre du Palais des Sports (quartier du Sanitas) pourra lui accueillir du monde pour un test du 28 septembre au 23 octobre, également du lundi au vendredi de 10h à 17h.