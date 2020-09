StorieTouraine 15/09/20 - Covid dans un EHPAD à Rochecorbon ; Records de températures en Touraine ; Voiture en feu Bd Béranger...

Et Tours 22e dans le classement des villes étudiantes.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

La Covid dans un EHPAD de Rochecorbon...

Depuis le 30 août et l’alerte donnée par un médecin positif au nouveau coronavirus, l’EHPAD du Clos St Vincent lutte contre un cluster. Un décès et 22 cas sont recensés chez les résidents, et 8 infections au sein du personnel. Deux retraités ont été hospitalisés. Afin de faire face à cette situation particulière, l’établissement a fait appel à la réserve sanitaire afin d’obtenir des renforts pour gérer le quotidien. La personne décédée est une femme de 89 ans dont l’état était déjà préoccupant avant la maladie. Les visites sont interidtes et les résidents confinés.

Covid : les tests sérologiques efficaces...

C’est en tout cas ce que disent les résultats d’une étude rendus publics aujourd’hui par le CHU de Tours. L’hôpital de la ville a participé au processus. L’idée était de vérifier que les tests qui prélèvent une goutte de sang pour savoir si vous avez été infectés par le nouveau coronavirus sont efficaces. Il faut tout de même les réaliser au moins 14 jours après le début des symptômes éventuels. Attention ces tests ne sont pas remboursés. Et sont complémentaires des tests PCR pour savoir si on est infecté.e et contagieux.se à un instant T. D’autres études doivent encore être menées pour savoir si le corps a développé une immunité durable contre la maladie.

Ce coup-ci le Pont Wilson n’y est pour rien…

Gros bouchons dans l’après-midi Bd Béranger à Tours après un feu de voiture. Des déviations de bus ont été mises en place.

3 pompiers blessés…

Ils ont été agressés par un homme qu’ils étaient venus secourir chez lui dans la nuit de lundi à mardi, après une tentative de suicide. Le suspect a 20 ans, il réside Rue de Ballan près du Pont Napoléon à Tours et menaçait de sauter depuis le 3e étage. Apparemment sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, il devra s’expliquer devant le tribunal.

Records de chaleur...

Le thermomètre est - légèrement - retombé ce mardi mais on reste largement au-dessus des 30° Ce lundi on a même battu des records pour un mois de septembre avec jusqu’à 35°6 à Savigny-en-Véron (2,1° de plus que le précédent record de 2016), 35°9 à Ligré et tout de même 34°7 à Tours, température inédite depuis 2005 d’après les relevés de Météo France.

Tours progresse…

La ville se classe 22e dans le classement des meilleures villes étudiantes de France établi chaque année par le magazine L’Etudiant. Tours gagne une place sachant que cette année de nouveaux critères sont pris en compte comme la qualité de l’air ou le nombre d’étudiants étrangers. Tours est à égalité avec Rouen, dans ce top dominé par Toulouse. Points positifs : les bons taux de réussite en licence ou la vie culturelle. Points négatifs : la faible progression du nombre d’étudiants ou une offre de formation encore incomplète.

Les Remparts à Angers...

Les hockeyeurs tourangeaux - battus 2 fois par Anglet dans le week-end en amical - se déplacent chez un gros concurrent ce mardi soir : Angers, qui évolue en Ligue Magnus, un niveau au-dessus. Match amical à 20h30 à l’IceParc de la capitale du Maine-et-Loire.

Volley...

Nouveau match amical et nouveau succès du TVB ce lundi : les hommes d’Hubert Henno ont battu Nantes 3-1 en Loire Atlantique et ce malgré l’absence du capitaine Nathan Wounembaina. Le club cherche par ailleurs un nouveau joueur à embaucher pour une courte durée après la blessure de Renan Buiatti.

Changement pour Jazz en Touraine…

Le festival de Montlouis devait débuter par une prestation de Manu Katché ce jeudi. Mais il est en quarantaine, car un de ses proches a été testé positif au coronavirus. Le pianiste André Manoukian le remplacera donc à 21h45 à l’Espace Ligéria.