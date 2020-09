Les cabarets reprennent en Indre-et-Loire (avec un petit nouveau à Saint-Pierre-des-Corps)

Il en existe maintenant trois dans l’agglomération tourangelle.

C’est un concept qui fait toujours son petit effet : dîner + spectacle. Après 6 mois sans représentations, les cabarets tourangeaux reprennent leur activité pour la rentrée. Sachant qu’une 3e scène s’offre désormais aux amateurs dans l’Est de l’agglomération. Passage en revue des différentes propositions suggérées au public…

Chez Nello, l’historique :

Installé au cœur de Tours Rue Maurice Chevallier, c’est une institution au point que le directeur a reçu ses confrères de toute la France pour une réunion des cabarets il y a quelques mois. Deux spectacles proposés chaque semaine dont Métamorphoses« un tourbillon trépidant de tableaux inédits, décalés, audacieux, surprenants, illuminés par une mise en scène des plus originales » promet le site web. Ou alors Galaxy« une revue tissée d'humour et de poésie, brodée de plumes et paillettes. » A tester aussi : les déjeuners-spectacles ou les revues itinérantes. Tarif : à partir de 74€ par personne. www.cabaretnello.com

Extravagance, à la folie :

Cap au Nord avec ce lieu créé par Emmanuelle Thénot à Notre-Dame-d’Oé. Au programme de la revue Extravagance ! A la folie : les plumes et les paillettes dont on ne peut pas se passer, « un rythme endiablé et des prouesses acrobatiques » et puis toute une ambiance faite de miroirs ou de lumières. Evidemment, il y a quelques soirées exceptionnelles dont le traditionnel arbre de Noël. La soirée spectacle est à partir de 45€, 80€ pour une formule plaisir avec le repas. www.extravagance.fr.

Cabaret Ovation, la nouveauté 2020 :

Le projet d’un couple qui a pas mal gravité dans l’univers du strass et des paillettes – Marjory et François Belenfant. Un dîner-spectacle technologique dans une salle bleue et blanche. Sur scène pendant 1h30 : 9 artistes, des jeux de mapping, un numéro de lasers créé exprès pour le lieu… Evidemment des plumes, mais aussi un numéro hommage à Jean-Paul Gaultier et à sa célèbre marinière. Également possibilité de prendre des cours de danse directement avec les artistes. Tarifs : 39€ le spectacle seul, à partir de 80€ avec le repas. www.cabaret-ovation.com