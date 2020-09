Nouveau ! Pour donner son sang à Tours, ça se passe aux Deux-Lions

Et les besoins sont importants.

Depuis la fin du confinement il y a beaucoup d’appels lancés pour motiver les donneurs et donneuses de sang : les réserves sont basses voire très basses, il faut donc du monde pour faire face aux besoins de transfusion des hôpitaux lors des opérations ou après un accident.

A ce sujet, il y a du changement si vous aviez l’habitude de faire des piqûres du côté de l’hôpital Bretonneau… L’Etablissement Français du Sang qui s’était installé près de la chapelle déménage dans un site tout neuf, moins médical, plus agréable : la Maison du Don, dans le quartier des Deux-Lions, près de l’Heure Tranquille et du Méga CGR. Adresse exacte : 50 Avenue Marcel Dassault (parking gratuit disponible, proximité du tram Heure Tranquille et du bus N°5 arrête Polytech).

Les locaux ouvrent officiellement ce mardi 15 septembre avec :

Une salle de prélèvement spacieuse et lumineuse dotée d’écrans de télévision et d’une boite à livres pour patienter (un don de sang dure environ 1h)

Un lieu d’accueil et de détente avec canapés et vue sur un espace végétalisé

Une fontaine à eau pour réduire son impact environnemental

Les dons de sang comme ceux de plaquettes se font sur rendez-vous au 02 47 36 01 01. On rappelle que pour donner il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50kg et être en bonne santé. Avant toute piqûre, un médecin vous proposera un questionnaire médical afin de vérifier qu’il n’y a aucune contre-indication.

En plus de la Maison du Don il y a aussi de nombreuses collectes mobiles un peu partout dans le département. La prochaine est prévue le 25 septembre à l’Hôtel de Ville de Tours. Un don du sang gastronome avec des collations préparées par le pâtissier Nicolas Léger, le chef Olivier Arlot, le traiteur Grégory Colas ou le chef Nicolas Lebreton (Bistrot des Belles Caves). Attention : il faut réserver son créneau en raison de la crise sanitaire. Ça se passe via ce lien.