[En vitrine] Chocolat, bois ou céramique : 65 artisans tourangeaux à découvrir pendant vos balades

Ils sont répertoriés sur une carte spécifique.

Les bijoux de Ludivine Beaulieu à Ballan-Miré… Les costumes historiques de Benoit Glénisson à Richelieu… Les instruments de musique de Florian Haffner à Savigné-sur-Lathan… Les lampes de Lisa Grenès à Chinon. Ce n’est qu’un échantillon des 65 artisans d’art réunis sur une toute nouvelle carte à garder dans sa voiture ou dans la sacoche de son vélo. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire vient d’éditer ce document pour vous guider un peu partout dans le département, à la rencontre d’hommes et de femmes qui produisent des richesses uniques dans leurs ateliers.

Ce parcours a un nom Arts et Saveurs. « Lancé en 2012 dans le Loir-et-Cher puis dans toute la région Centre-Val de Loire en 2018, le parcours Arts & Saveurs porte l’excellence artisanale tout en développant l’économie locale. Les adhérents s’engagent à travers une charte qualité afin de garantir un accueil agréable, professionnel, personnalisé et vivant » argumente la CMA.

10 000 exemplaires de la carte tourangelle sont disponibles dans les mairies, les salles culturelles ou les offices du tourisme. Il y a des adresses dans l’agglo comme dans les petits villages pour pimenter vos balades du week-end. A chaque fois vous saurez quand les visites sont ouvertes (attention, c’est parfois sur rendez-vous) mais aussi si les entreprises en question acceptent – ou non – la carte bancaire lors de vos achats. Certains d’entre eux parlent également anglais, espagnol ou italien pour les touristes de passage.

Précisons enfin que 7 adresses gourmandes figurent dans la liste : une boucherie à Bléré, 3 brasseurs de bières à Parçay-Meslay, Amboise et Saint-Nicolas-de-Bourgueil et enfin trois chocolatiers à Chargé, Loches et Amboise.

La carte est également consultable en ligne à cette adresse.