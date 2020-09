StorieTouraine 14/09/20 – Mort des frères Bernard et François Debré ; Promo spéciale canicule au Musée des Beaux-Arts ; Un Tourangeau sur M6…

Et les résultats sportifs de dimanche.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

-------------

Disparition de deux frères Debré…

D’Emmanuel Macron au député Philippe Chalumeau en passant par le nouveau maire d’Amboise Thierry Boutard ou celui de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand, les hommages se sont multipliés après l’annonce de la mort de Bernard Debré, 75 ans. Maire d’Amboise de 1992 à 2001, l’urologue a également été député d’Indre-et-Loire et ministre sous Balladur dans les années 90. Un registre de condoléances est disponible en mairie d’Amboise. Ce lundi matin, on a également appris la mort de son frère aîné François Debré qui avait 78 ans. Journaliste, il a notamment reçu le Prix Albert Londres en 1977 pour une enquête au Cambodge. Son décès est survenu chez lui, à Montlouis-sur-Loire.

Fortes chaleurs…

En raison des températures élevées annoncées en ce début de semaine, le Musée des Beaux-Arts de Tours adapte ses horaires : il ferme à 18h ce lundi et le 2e étage n’est pas accessible de l’après-midi. Il ne sera pas non plus ouvert mercredi toute la journée. En revanche l’entrée est à tarif réduit pour tout le monde : 3€. Mercredi : ouverture 8h-12h45 et 14h-17h.

Foot…

Après la victoire de Montlouis ce week-end en N3, il fallait suivre le choc entre le FCOT et Chartres. Les Ballanais n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 en Eure-et-Loir. Rappelons que Tours et Avoine n’ont pas joué à cause de joueurs positifs au coronavirus.

Cela dit, les filles du Tours FC ont pu se déplacer sans problèmes à Saint-Jean-de-Braye où elles ont cartonné : victoire 7-0 en championnat de R1.

Hockey…

Après une défaite 4-2 contre Anglet samedi, les Remparts rejouaient contre les Basques dimanche à la patinoire. Ils ont de nouveau perdu face à cette équipe de Ligue Magnus mais seulement en prolongation. Le score : 2-1.

Rugby…

Pour son 1er match de championnat de la saison en Fédérale 3, l’US Tours a régalé le public du Stade Tonnelé… Victoire 27-5 face à Châteauroux.

Un Tourangeau dans L’Amour est dans le pré…

Jean-Claude, 63 ans, fait partie des candidats de la 15e saison de l’émission d’M6 qui débute ce lundi soir à 21h05. Agriculteur en Sud-Touraine, on va suivre son parcours de l’émotion quand il reçoit des lettres après la diffusion de son portrait en mars aux rencontres avec les femmes qui partageront peut-être un moment avec lui à la ferme. La dernière fois qu’un Tourangeau avait participé au programme de Karine Le Marchand c’était en 2018.