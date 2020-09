Après la Foire de Tours, annulation du salon Ferme Expo

Toujours à cause du coronavirus.

Encore un grand événement rayé de la liste des manifestations qui survivent à l’épidémie de Covid-19. Une semaine après l’annulation de la Foire de Tours – trop complexe à organiser à cause de la crise sanitaire – c’est Ferme Expo qui est supprimée. Le salon régional de l’agriculture devait s’emparer du Parc Expo du 13 au 15 novembre avec ses nombreux animaux, ses concours gastronomiques (autour de la charcuterie, par exemple) ou animaliers (chevaux, moutons…).

« Les règles sanitaires actuelles rendent impossible l’organisation de l’événement dans sa configuration envisagée. La convivialité, omniprésente sur le salon et valeur forte de Ferme Expo Tours, est incompatible avec le respect strict des règles sanitaires visant à protéger les populations. Nous ne souhaitons pas faire porter le poids d’une annulation de dernière minute aux éleveurs, aux exposants et aux partenaires ou d’une édition Ferme Expo Tours 2020 sans visiteurs dans un contexte économique déjà difficile » explique la Chambre d’Agriculture, associée à la préfecture et à Tours Evénements.

Cela dit, le salon annonce déjà ses dates pour l’édition 2021 : du 19 au 21 novembre.

Précisons par ailleurs que le concert de Vitaa et Slimane qui était annoncé ce samedi 19 septembre au Vinci est reporté, toujours à cause de la crise sanitaire. Le chanteur Slimane l’a annoncé ce week-end sur les réseaux. Une décision qui concerne l’intégralité de la tournée du duo.