[Le saviez-vous ?] Ce boîtier orange sert à payer votre ticket Fil Bleu… au smartphone

Et c’est moins cher.

C’est le genre d’outil qui peut vous faire gagner un peu de temps si le tram arrive et qu’il y a la queue à la borne automatique… Pratique aussi pour limiter les contacts en ces temps de crise sanitaire si vous devez acheter un ticket directement dans le bus. Depuis le 1er septembre, le réseau Fil Bleu de Tours Métropole a installé des boitiers orange dans tous ses véhicules, juste au-dessus des machines qui servent déjà pour valider tickets et abonnements.

A quoi ça sert ? A valider son titre de transport… avec un smartphone. Il s’agit du service M-Ticket. Pour l’utiliser, il faut avoir un smartphone récent (qu’il fonctionne sous iOS ou Android) disposant de la technologie NFC. Si c’est le cas, vous devez télécharger l’application gratuite Seamless Transportation et y créer votre compte (là-encore sans payer).

Une fois que c’est fait, il suffit de passer votre smartphone devant la fameuse boîte orange en montant dans le bus ou dans le tram. Votre voyage sera enregistré, et vous payerez 1€40 par trajet au lieu d’1€60 (prix classique du ticket occasionnel). La somme correspondante sera prélevée directement sur votre compte en banque. Par ailleurs, si vous croisez une équipe de contrôle, il suffit de montrer votre téléphone avec l’appli Seamless ouverte.

Ce dispositif vaut surtout pour des personnes qui prennent le bus et le tram de façon ponctuelle, au tarif normal. Le prix est le même que si vous achetez une carte de 10 tickets à 14€. En revanche si vous voyagez plusieurs fois sur une même journée ou sur un week-end, mieux vaut prendre les tickets classiques 24h et 48h aux bornes ou auprès des chauffeurs ils sont plus avantageux à partir de 3 trajets. Pareil si vous êtes à plusieurs grâce au pass 1h Famille à 2€60 le week-end pour 3 à=ou 4 personnes.

Enfin, rien ne change pour les abonnés : il faut toujours passer votre carte devant les anciennes machines.