[Photos du jour] Nouveaux décors pour Sport’Ouvertes à Tours

En centre-ville, à Tours-Nord et aux Rives du Cher.

Ces dernières années, Sport’Ouvertes a pas mal migré dans la ville de Tours : d’abord sur le site de Rochepinard au bord du Cher, puis au Vinci et Bd Heurteloup, puis au Lac de la Bergeonnerie. Pour cette année 2020, nouvelle formule expérimentée par la municipalité : un forum des clubs et associations disséminé sur 4 sites afin d’éviter d’avoir trop de monde au même endroit. La mesure a permis le maintien de la manifestation alors que d’autres villes l’ont annulée (Orléans, par exemple).

Chaque année, Sport’Ouvertes c’est l’occasion de rencontrer directement les clubs avant de s’inscrire dans une discipline, mais aussi de voir ou de tester des activités. Vu la situation sanitaire, c’était un peu plus compliqué mais plusieurs démonstrations ont été proposées comme pour les sports de contact qui avaient élu domicile aux Rives du Cher, sur l’Esplanade Toulouse Lautrec. Karaté, capoeira ou escrime artistique ont été présentés au public qui pouvait ensuite déambuler entre les différents stands, moyennant un sens de circulation bien défini.

Autre ambiance au Palais des Sports qui réunissait lui les sports nautiques ou d’aventure (escalade…). Le terrain de volley recouvert de moquette, et hop : on pouvait fouler le sol de Grenon pour partir à la découverte des associations. Sur le podium extérieur, également des démonstrations dont une de cani-cross (courir avec son chien, ce qui fonctionne aussi avec une trottinette).

Au final il y avait sûrement moins de monde que les années précédentes mais l’organisation était bien rôdée et efficace. Simplement il fallait bien s’organiser pour savoir où trouver les contacts correspondant à ses désirs. On pouvait moins flâner que d’habitude. Quoi qu’il en soit si vous n’avez pas pu venir sachez que qu’il est toujours possible de faire des séances découvertes sur différents sports, ou de contacter les associations qui vous intéressent.