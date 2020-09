StorieTouraine 13/09/20 – Une centaine de Gilets Jaunes à Tours ; Accident sur l’A85 ; Les résultats sportifs du samedi…

Et un camion en feu à Tours Nord.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

_____________________

Gilets Jaunes…

Ce samedi, plusieurs rassemblements de Gilets Jaunes étaient organisés partout en France afin de maintenir une pression sociale sur le gouvernement presque deux ans après le début du mouvement. Un peu plus de 100 personnes se sont retrouvées dans les rues de Tours, défilant notamment Rue Nationale où on a vu des critiques contre les règles sanitaires actuelles (port du masque, en particulier), en présence également de représentants du monde la nuit dont les établissements sont à l’arrêt depuis tout juste 6 mois. Autre rassemblement de la journée : celui d’un collectif féministe affichant des témoignages d’agressions sexuelles ou de viols pour appeler à croire les témoignages des victimes.

Accident sur l’A85…

Un peu avant 4h du matin ce samedi, une voiture a fait plusieurs tonneaux sur l’A85 à hauteur de Luzillé, près de Bléré. Le conducteur a percuté la barrière de sécurité au moment de doubler un camion. Blessé, il a été transporté à l’hôpital Trousseau.

Camion en feu…

Un véhicule frigorifique a percuté une voiture et s’est enflammé ce samedi après-midi à Tours-Nord, au croisement de la Rue de Brabant et de la Rue du Maine. Un sinistre dont on ignore l’origine et qui n’a fait que des dégâts matériels.

Foot…

Le Tours FC n’a pas pu affronter Vierzon pour cause de Covid, et Avoine n’a pas disputé de match contre Montargis. En revanche, Montlouis a rencontré Déols et s’est imposé 2-0. Premier succès du club en 3 journées de National 3.

Basket…

L’UTBM disputait un nouveau match de préparation ce samedi soir, à nouveau face à La Rochelle et sur le terrain de Montlouis. La rencontre s’est achevée sur un match nul sans prolongations (73-73).

Hockey…

Les Remparts disputaient leur 1er match de préparation de la saison ce samedi face à Anglet… Et ils s’imposent 4-2. Une nouvelle rencontre contre la même équipe doit débuter à 18h sur la glace de la patinoire de Tours.

Rugby…

La saison de Fédérale 3 débutait par un choc ce samedi : Chinon contre le promu Joué. Et c’est le club le plus expérimenté à ce niveau qui s’est imposé (23-12). Ce dimanche, l’US Tours affronte Châteauroux à 15h.