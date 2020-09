TOURS : On peut de nouveau plonger dans la piscine Bozon

Elle rouvre après de longs mois de fermeture.

Alors que les piscines comme Bulle d’O et le Centre Aquatique du Lac ont supprimé le système de réservation mis en place après le confinement depuis plusieurs semaines, on ne pouvait toujours pas aller faire du sport dans le grand bassin Gilbert Bozon au cœur du quartier du Sanitas de Tours.

C’est de nouveau possible à partir dès ce lundi 14 septembre.

Cela dit, ce sera différent des conditions qu’on a pu connaître avant le confinement. Pas plus de 500 personnes en même temps et 9 en simultané dans une ligne d’eau. Un parcours sera mis en place pour respecter la distanciation, et le masque sera obligatoire jusqu’à ce que vous ayez enfilé votre maillot de bain. Seuls les élèves d’une même classe pourront utiliser les vestiaires collectifs lors d’une séance scolaire. Le nettoyage sera assuré en continu et des cloisons séparent désormais les douches.

Horaires d’ouverture en période scolaire :

Lundi : 9h00 - 14h30

Mardi : 12h00 - 14h00 / 18h00 - 21h00

Mercredi : 14h00 - 17h00

Jeudi : 12h00 - 14h00

Vendredi : 12h00 - 17h00

Samedi : 10h00 - 17h00 (petit bassin fermé)

Dimanche : fermeture jusqu'à nouvel ordre

Vacances scolaires :

Lundi : 10h00 - 16h00

Mardi : 10h00 - 16h00

Mercredi : 10h00 - 16h00

Jeudi : 10h00 - 16h00

Vendredi : 10h00 - 16h00

Samedi : 10h00 - 17h00 (petit bassin fermé)

Dimanche : fermeture jusqu'à nouvel ordre