StorieTravaux 13/09/20 - Les travaux continuent sur l'A10 ; Accès fermés sur l'Île Balzac...

Toutes les astuces pour éviter les détours.

Chaque dimanche, Info Tours fait le point sur les nouveaux chantiers portés à la connaissance de la rédaction pour vous aider dans vos trajets quotidiens. Voici ce qui se prépare pour la semaine du 14 septembre...

A10 :

Jusqu'au au vendredi 16 octobre à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours-nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation.



Les nuits du mardi 15 septembre et du jeudi 17 septembre, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Tours-centre (n°21), en provenance de Paris. Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux. Suivre les déviations mises en place



Du samedi 19 septembre à 6h00 au mercredi 23 septembre à 6h00, jour et nuit : sortie à l'échangeur de Tours-centre (n°21) en provenance de Paris possible uniquement en direction du boulevard Heurteloup.

A85 :

Les nuits du mardi 15 septembre au vendredi 18 septembre, de 20h à 7h : fermeture des bretelles d'entrées et de sorties de l'échangeur d'Esvres (n°10), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place.

Tours :

Pour assurer le bon fonctionnement des barrages sur le Cher, Tours Métropole Val de Loire mène des travaux d’entretien sur ses équipements. Les travaux débutent lundi, pour une durée de 3 semaines. Sur les passerelles d’accès à l’Ile Balzac : passerelle Nord-est (grand barrage) et passerelle Sud-Ouest (petit barrage). Pendant les travaux, la circulation piétonne sera interrompue de 8h30 à 17h, sur ces deux passerelles.

Travaux avec répercutions sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue Albert Camus à Joué, les arrêts Camélias et Camus ne sont pas desservis par la ligne 5 du 14 au 25 septembre. Vous devez vous reporter à l'arrêt Camélias (de la ligne 15) situé rue de la Béjauderie, où à l’arrêt Camélias situé rue de la Bergeonnerie.

En raison de travaux rue des Clouets à Rochecorbon, les arrêts Les Clouet, Peu Boulin, Fontenelles et Docteur Lebled ne sont pas desservis par leslignes 54 et 67 les 16 et 17 septembre. Vous devez vous reporter à l'arrêt Quai de la Loire, situé quai de la Loire.