Le train à 4€ et des cars gratuits : la promo Rémi pour les Journées du Patrimoine

A l’occasion de la Semaine du Transport Public.

D’habitude il faut payer 3€ pour faire Tours-Montlouis en car Rémi et 6€ pour Tours-Amboise en train. Les 19 et 20 septembre, vous pourrez faire des économies. A l’occasion de la Semaine du Transport Public, la région Centre-Val de Loire monte une opération promo qui coïncide avec les Journées du Patrimoine. L’objectif est de vous encourager à profiter du programme de visites culturelles dans toute la région sans prendre votre voiture.

Ainsi, le samedi et le dimanche, un aller-retour en TER Rémi coûtera seulement 4€ si vous partez d’une gare d’Indre-et-Loire et que votre destination figure également dans un des six départements de la région. Par exemple, un aller-retour Tours-Loches, Saint-Pierre-des-Corps-Blois ou Amboise-Orléans : même tarif, 4€. Et ce sans conditions (c’est-à-dire que vous n’êtes pas obligés de visiter un château, vous pouvez également en profiter pour aller voir des potes).

Pour les cars, le billet sera même gratuit pour toutes les lignes qui ne sortent pas du département. En revanche, si vous utilisez un car en direction de Chartres ou Châteauroux depuis Tours, c’est le tarif promo du train à 4€ qui sera appliqué (bien moins cher que le prix normal).

N’hésitez donc pas à demander ces billets spéciaux aux guichets SNCF samedi et dimanche, ils seront également disponibles sur les bornes automatiques en gare. Rappelons également que le masque est obligatoire lors des trajets.