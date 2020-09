Covid-19 : à Tours, l'école Jules Ferry fermée après un cas positif

C'est un agent qui a été contaminé.

L'école Jules Ferry du quartier Febvotte de Tours n'ouvrira pas ce lundi 14 septembre. Ce samedi soir, la mairie annonce que l'établissement ne peut plus accueillir d'élèves temporairement en raison de la crise sanitaire.

"Un cas confirmé de Covid-19 a été signalé ce vendredi, sur le temps de cantine. L'agent ne s'est pas rendu sur son lieu de travail mercredi matin, dès l'apparition des premiers symptômes" précise la municipalité dans un commuiqué.

"L’investigation menée au sein de l'école par les services de santé scolaire montre que, malgré les mesures de prévention mises en place, il n’est pas possible d’exclure totalement un risque de transmission aux enfants ayant fréquenté le réfectoire jusqu'au mardi 8 septembre, même si ce risque est minime. En conséquence, il a été recommandé à celles et ceux ayant été en contact avec l'agent positif pour la dernière fois mardi dernier de rester à domicile, pour un retour en classe le jeudi 17 septembre au matin" poursuit la ville.

L'école Jules Ferry n'organisera donc aucun cours lundi et mardi, et les enfants pourront reprendre la classe dès jeudi. Une fermeture réduite à une semaine après la révélation du cas positif contre deux auparavant, conforément aux nouvelles directives validées par le conseil scientifique. Elles indiquent que les quarantaines ne sont pas indispensables au-delà de 7 jours car c'est dans la première semaine que les risques de contagion sont les plus élevés.