ReplayTouraine #42 – Foire de Tours annulée, Emmaüs fermé, début des vendanges… Les infos qui ont marqué la semaine

Et une Tourangelle sur TF1.

Chaque samedi le ReplayTouraine vous résume l’essentiel des informations depuis le début de la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition du 12 septembre…

--------------

1 – Pas de Foire de Tours en 2020

Tours Evénements a annoncé ce qui semblait devenir inévitable : l’annulation de la Foire de Tours à cause du Covid. Initialement prévue début mai, reportée fin mai à cause du confinement puis en octobre, l’édition consacrée à l’Espagne est finalement supprimée même si le pavillon ibérique devrait avoir sa place du 7 au 16 mai 2021, lors de la grande fête pour célébrer le 100e anniversaire de l’événement (si le coronavirus est derrière nous d’ici là). Ajoutons que la fête foraine qui devait se dérouler en même temps que la Foire est – elle aussi – annulée.

2 – Emmaüs ferme à Esvres

2 cas Covid positifs et arrêt d’activité pour les compagnons d’Emmaüs à Esvres, au sud de Tours. La boutique et les activités du site ne rouvriront que la semaine du 21 septembre. Plusieurs établissements scolaires ont également été impactés par l’épidémie ces derniers jours à Chinon (3 classes fermées à l’école Racault, et une au lycée Rabelais), à Tours et à Montlouis. 3% des tests réalisés dans le département sont positifs. Ce samedi c’est notamment le retour du site de dépistage aux Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps.

3 – Des questions après la mort d’un homme de 82 ans

Il est décédé l’an dernier à l’hôpital Bretonneau, des suites d’une intoxication médicamenteuse survenu à domicile. On a appris ce vendredi que cet homme avait manifestement demandé à être euthanasié, ce qui est interdit en France. Un médecin et une infirmière soupçonnés de l’avoir aidé ont été mis en examen mardi 8 septembre dans cette affaire. L’infirmière est également poursuivie pour avoir, selon la justice, profité de la situation en récupérant des biens et de l’argent appartenant au retraité.

4 – 15 morts sur les routes d’Indre-et-Loire

Lundi, une femme a été tuée lors d’un accident sur l’A85, tout près de la sortie Bléré, sur la commune de Cigogné. C’est la 15e victime de la route depuis le début de l’année. Un chiffre pour l’instant inférieur au bilan de 2018. Le nombre d’accidents et de blessés baisse également de manière importante sur un an (140 victimes de moins en 8 mois selon la préfecture). Evidemment, la période de confinement avec un trafic peu dense pendant deux mois influe sur ce bilan.

5 – Une Tourangelle sur TF1

Tout juste bachelière, la Tourangelle Artémisia Toussaint a fait sa première apparition dans le feuilleton Demain nous appartient ce vendredi sur TF1. Ex-élève du lycée Balzac, la jeune femme a déjà tourné pour un programme de France Télévisions (Askip) et doit prochainement jouer pour une autre série TF1 adaptée d’un produit Netflix anglais : Rebecca. Dans le soap de la première chaîne, Artémisia Toussaint joue le rôle de Solenne.

BONUS – Les vendanges au petit matin

Une récolte du raisin particulièrement précoce cette année en Indre-et-Loire, avec pas mal de quantité et une qualité à priori prometteuse. Découvrez notre reportage photo dans les vignes sur 37 degrés.