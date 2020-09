StorieTouraine 11/09/20 – Un médecin et une infirmière en examen après la mort d’un patient ; Agressions Avenue de Grammont ; Cas de Covid à Montlouis…

Et une nouvelle discorde sur l’aéroport de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi…

Une affaire d’euthanasie illégale…

Le journal Aujourd’hui en France dévoile ce vendredi l’histoire d’un homme de 82 ans qui avait demandé une euthanasie à son médecin et une infirmière en 2019… L’enquête a révélé que des médicaments lui ont bien été administrés à haute dose, le plongeant dans le coma. Le retraité s’était réveillé à l’hôpital Bretonneau, avant de décéder peu après. Le CHU avait fait un signalement à la justice qui s’est orientée vers un médecin et une infirmière qui suivaient le vieil homme. Ils ont été mis en examen mardi pour empoisonnement avec préméditation, mais aussi abus de faiblesse et administration de substance nuisible pour l’infirmière. Cette dernière aurait extorqué 180 000€ au patient : du liquide et certains objets lui appartenant ayant été retrouvés chez elle. 4 autres personnes ont été entendues dans cette affaires mais ne sont pas poursuivies.

Agressions à coups de barre de fer…

Ce jeudi vers 21h45, une patrouille de la police municipale de Tours a constaté la présence d'un groupe de trente personnes armées de barres de fer qui marchait Avenue de Grammont en direction du Carrefour Verdun. Ils s’en sont pris à plusieurs passants, dont deux blessés (à la tête et à la main). Un homme de 18 ans a été interpellé alors qu’il tenait l’une de ses armes. Il a été placé en garde à vue.

Une nouvelle école concernée par la Covid…

L’établissement Paul Racault de Montlouis-sur-Loire, où un élève est testé positif. Toute sa classe va rester à l’isolement jusqu’au 22 septembre. Pareil pour celles et ceux qui ont mangé à la cantine à proximité de l’enfant infecté.

Travaux à La Poste…

L’Espace d’accueil situé sur le site Courrier Tours-Marceau, 75 bis rue Marceau, va bénéficier de travaux de modernisation à partir du 14 septembre jusqu’à début novembre. Durant la période de travaux un guichet temporaire situé à l’arrière du bâtiment accueillera les clients du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h00.

Les boîtes postales seront déplacées et accessibles à proximité directe du guichet temporaire.

Nouveau malaise sur l’aéroport de Tours…

C’est décidément le sujet le plus clivant du moment : le président de la Région François Bonneau a beau critiquer le modèle économique de l’aéroport de Tours (avec ses vols Ryanair), sa majorité vient de voter une rallonge de contribution au Syndicat qui gère la plateforme aérienne de la ville : 1,273 million d’€ soit 283 000€ de plus qu’en 2019. De quoi faire bondir les élus écologistes de l’assemblée orléanaise : « Dans ce contexte, plus que jamais, nous considérons qu’il est nécessaire de débattre de l’opportunité de continuer à financer un transport « low cost » de passagers à l’aéroport de Tours. Plus globalement, le temps est venu d’organiser la régulation et la réduction du trafic aérien, très émetteur de gaz à effet de serre, pour avoir une chance d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. »

Subventions pour l’Indre-et-Loire…

Le même conseil régional a validé 7,8 millions d’€ de subventions pour des projets tourangeaux dont :

117 000€ pour isoler les locaux de l’association Entraide et Solidarités

39 500€ pour ouvrir une boulangerie dans l’ancien centre de secours de Saint-Flovier

223 600€ pour l’arboretum de Fondettes

480 500€ pour aménager des espaces de promenade à Tours

205 700€ pour une salle sportive à Neuillé-Pont-Pierre

3 191 000€ pour un programme sur les biomédicaments de l’Université de Tours

12 000€ pour des achats de véhicules au Football Club de Chambray et au District de Football d’Indre-et-Loire à Tours

Le TVB affronte Nantes…

Nouveau match amical des joueurs d’Hubert Henno ce vendredi, 3 jours après le nul 2-2 contre Poitiers. Coup d’envoi à 20h au gymnase Guy Drut de Saint-Cyr-sur-Loire.