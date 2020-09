Voitures anciennes, ciné en plein air, concerts… 9 événements qui vont rythmer votre week-end

Et un événement pour les petits footballeurs et les petites footballeuses.

Chaque vendredi Info Tours vous emmène dans une balade qui passe par les principaux événements du week-end… On a déjà évoqué le rendez-vous très tomaté du Château de la Bourdaisière à Montlouis, Sport’Ouvertes en 4 exemplaires dans la ville de Tours, l’incontournable festival de BD A Tours de Bulles et le festival Autrement Dit qui s’installe à la guinguette de Saint-Avertin. Ce qui est top c’est qu’il y a encore plein d’autres propositions. Voici notre sélection d’ici dimanche 13 septembre…

Découverte au 37e Parallèle…

Le site de Tours-Nord qui accueille des compagnies en résidence propose un spectacle inédit : Qui vive de la Compagnie Adhok samedi 12 à 16h (troisième volet de la trilogie sur les générations : la forme de Théâtre – danse à teneur poétique est encore au rendez-vous. En déambulation dans la cour). Places limitées, réservations conseillées à [email protected]. Masque obligatoire.

Concerts à La Riche…

La guinguette l’Arrose Loire accueille DiaouL en concert samedi à 16h30. Une musique électro faite de mélodies, d’émotions, un mélange de mélancolie joyeuse, bref une invitation au voyage. Accès libre. Le même jour à 19h vous pourrez voir Usti et Sieba Sita (danse et musique aux couleurs des Balkans).

A la guinguette de Tours…

Art de rue samedi de 17h à 18h avec le spectacle Raymond Raymondson du côté de Chez Dupont au pied de la bibliothèque. Le personnage en question est un magicien gaffeur, donc ça s’annonce particulièrement drôle. Accès libre.

Belles voitures aux enchères…

Une Mercedes qui a appartenu au roi de Jordanie, datée de 1953 et estimée à 280-350 000€… Une 220SE Cabriolet de 1961, des Ferrarri, des Rolls Royce… Autant de belles voitures anciennes mises en vente par l’étude Giraudeau ce week-end au Château de Beauvois, et à voir sur le parking du lieu à Saint-Etienne-de-Chigny. Une Porsche 911 de 1982 y sera également garée. A voir samedi de 10h à 19h et dimanche matin de 9h à 12h (pas besoin d’acheter). La vente en elle-même se déroulera dans la foulée. Il y aura également une vente auto samedi après-midi dès 14h au 246-248 Rue Giraudeau à Tours.

Crédit photo : Hôtel des Ventes Giraudeau



Ciné en plein air…

La ville d’Azay-le-Rideau organise une projection en plein air du film Dilili à Paris vendredi à partir de 21h dans les Jardins du Château. Entrée libre. Port du masque obligatoire

Forum service civique…

Si vous cherchez un plan professionnel, le Bureau Information Jeunesse organise un forum de recrutement pour des missions de service civique ce vendredi de 16h à 20h à l’Hôtel de Ville de Tours. On rappelle que toutes les missions de volontariat sont indemnisées.

Pour les enfants…

Rendez-vous samedi à 16h45 Place Coty à Tours-Nord où AntaliaTouraine propose des lectures de contes en musique, avec également découverte d’instruments. Les détails sur le site antalia-touraine.fr.

Du foot...

Pour fêter la reprise d’activité, une tournée FFF est organisée dans les clubs. Pour la Ligue Centre Val de Loire, le District d’Indre et Loire de Football, sera site d’accueil parmi les 12 étapes Nationales. L’ES VALLEE VERTE, club issu des Communes de Truyes et de Cormery, a été désigné comme site Pilote de cette rentrée du Foot 2020. Son investissement dans l’opération fédérale « Club Lieu de Vie* » lui a valu cet immense privilège.



Samedi de 10h00 à 17h00 au Stade Pierre Bourbon de Cormery, aura lieu cette Journée d’Initiation ludique et festive ouverte à l’ensemble des licenciés du club, ainsi qu’aux non licenciés. Entrée gratuite pour toutes et tous, à partir de 5 ans

Rugby…

Bonne nouvelle car ça nous manquait ! Le rugby reprend au Stade Tonnelé avec le championnat de Fédérale 3 disputé par l’US Tours. Dimanche le club reçoit Châteauroux à 15h (masque obligatoire, 3€ pour les étudiants, 6€ pour les adultes).