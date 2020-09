StorieTouraine 10/09/20 – Incendie Place Michelet à Tours ; Disparition inquiétante à Joué ; La ministre de l’égalité de passage en Touraine…

Et un succès en amical pour l’UTBM.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Incendie Place Michelet…

C’était ce midi, en plein centre-ville de Tours, tout près de l’Avenue de Grammont : un appartement a pris feu Place Michelet, obligeant les pompiers à décider d’une évacuation de la place (impossible de déjeuner au restaurant par exemple). Le feu a débuté dans un studio avant de se propager au logement voisin, au 2e étage du N°1. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre qui n’a blessé personne et a mobilisé une vingtaine de pompiers.

Disparition inquiétante…

La police de Tours a lancé un appel à témoins ce jeudi dans le but de retrouver une jeune femme de 24 ans qui ne donnait plus de nouvelles depuis ce mercredi 9 septembre. Elle a finalement été retrouvée et elle va bien.

Une ministre à Tours…

Un déplacement de dernière minute, calé mercredi soir. Ce jeudi, la ministre en charge de l’égalité femmes-hommes et de l’égalité des chances est de passage en Indre-et-Loire. Elisabeth Moreno s’est notamment rendue quartier Velpeau à Tours, dans les locaux de l’association Centre LGBTI de Touraine qui avait reçu sa prédécesseuse Marlène Schiappa il y a quelques mois. Elle a également participé à un atelier sur l’illettrisme Place Raspail avec l’AFFIC CRIA avant de finir sa journée au Lycée Descartes pour prendre connaissance du dispositif de classes préparatoires aux études d’ingénieurs proposé par cet établissement.

Basket…

Mercredi soir l’UTBM recevait l’équipe de Vitré à huis-clos pour un match amical de préparation à son match de Coupe de France contre Pau et aux premières journées du championnat de Nationale 1. Bonne nouvelle : les Tourangeaux ont gagné, un succès 85-64.

Volley…

Le recrutement du TVB n’était pas terminé. A la veille d’un match amical de préparation au championnat contre Nantes (à Saint-Cyr-sur-Loire), le club qui vise le titre de champion de France engage le réceptionneur attaquant Gilles Lomba. Passé par Canne set Ajaccio, il a 23 ans et mesure 1m94.