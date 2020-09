Cette année Sport’Ouvertes se déploie sur 4 sites

Pour éviter un trop grand rassemblement unique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, d’ordinaire, Sport’Ouvertes c’est 150 clubs et associations et jusqu'à 15 000 personnes passant par jour pour découvrir, se renseigner ou s’inscrire pour l’année sportive ou ludique. Ce grand rendez-vous annuel des associations et des clubs sportifs de Tours attire c’est un fait indéniable. Si bien qu’en cette année spéciale, la ville a réfléchi à une nouvelle formule afin d’éviter un trop grand rassemblement et surtout une impossibilité de tenir l’événement.

Si l’édition 2020 se tiendra bien le dimanche 13 septembre, la formule change donc en se déployant sur 4 sites :

4 sites différents qui accueilleront chacun des thématiques propres (nous vous conseillons de cliquer sur les pdf mis en lien ci-dessus pour vous y retrouver et trouver l’association ou le club que vous désirez rencontrer).

A Monconseil, le public pourra retrouver notamment un espace dédié au multisports, un à l’athlétisme, un autre aux sports de raquette, aux sports collectifs et un dernier à la gymnastique.

A l’Hôtel de Ville, l’axe sera mis en revanche sur les institutions, les associations et un espace bien-être, tandis que sur le site du Palais des Sports, le public pourra découvrir les activités aquatiques, nautiques, de glisse ou encore sur le thème nature et cycles. Enfin, aux Rives du Cher l’axe sera mis sur les sports de combat et d’affrontement avec un vaste espace nommé « opposition et force ».

Tous ces sites seront accessibles de 10h à 18h. Des démonstrations seront proposées comme chaque année. Attention à bien prendre votre masque en revanche, il sera obligatoire.