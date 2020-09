StorieTouraine, 09/09/20 - Covid à Chinon, 3 classes fermées ; Méga panne Internet en Touraine ; Campagne tourangelle sur l’alcool et la grossesse...

Et les Remparts connaissent leur adversaire en Coupe de France.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

----------------

Covid à Chinon...

Après Monts et Veigné la semaine dernière, c’est au tour de Chinon de prendre des mesures après des contaminations d’enfants au nouveau coronavirus. 3 classes de l’école Jacques Prévert viennent de fermer : 3 élèves ont été testés positifs. Les cours se font désormais à distance et reprendront au mieux le 17 septembre. Les niveaux concernés : un en petite section de maternelle, une classe de CP-CE1 et une classe de CM1. Les autres sections restent ouvertes.

Orange en panne…

12 000 clients de l’opérateurs sont privés de téléphone fixe et d’Internet ce mercredi dans notre département ainsi que les voisins de l’Indre et du Loir-et-Cher. Cela concerne aussi bien l’agglo de Tours (Joué, Fondettes) que Chinon ou Cléré-les-Pins. On ne sait pas encore quand la panne sera réparée ni d’où elle vient.

Alcool et grossesse, c’est non…

C’est le message que cherche à véhiculer une campagne de prévention auprès des futurs parents, en particulier les mamans. Elle a été lancée ce mercredi en Touraine car 20% des femmes enceintes qui consultent au CHU de Tours reconnaissent consommer de l’alcool pendant leur grossesse, ce qui peut être néfaste pour le futur bébé. Chaque année, 15 000 enfants sont victimes de lésions au cerveau en France, en lien avec une consommation d’alcool, un toutes les 16h dans la région Centre-Val de Loire soit près de 550 en une année. Selon les spécialistes, les troubles chez l’enfant se manifestent souvent autour de ses 7 ans.

Reprise du championnat de handball...

Les joueuses du CTHB vont recevoir Dijon ce mercredi pour la première journée de la nouvelle saison de LFH. C’est le 1er match officiel de l’équipe chambraisienne depuis 6 mois et le confinement. Il aura lieu à Saint-Cyr-sur-Loire car la fontaine Blanche qui accueille les sportives en temps normal est actuellement en travaux. Pour en savoir plus sur la rentrée du club, direction notre article sur 37 degrés.

Volley...

Le TVB a fait match nul contre Poitiers ce mardi soir dans la Vienne, 2 sets partout. Prochain match amical de préparation à la Ligue A (et au final four de Coupe de France) dès vendredi face à Nantes à Saint-Cyr-sur-Loire.

Hockey...

Les Remparts de Tours font leur retour en Coupe de France cette saison après leur absence à cause de leur situation financière. Leur premier adversaire sera un club de D3, deux niveaux en dessous du leur : les Vendéens de La-Roche-sur-Yon. Un match prévu le 3 octobre, sur la glace adverse.