[Tournée des bars] Nouvelle bière, expos, karaoké : 5 sorties conseillées pour cette semaine

A Tours et Chambray.

Boire un coup et se cultiver. Boire un coup et s’amuser. Chaque mercredi, Info Tours vous fait une sélection d’événements organisés par les bars et restaurants d’Indre-et-Loire. Voici l’édition du 9 septembre. Vous organisez quelque chose la semaine prochaine ? Ecrivez-nous à [email protected].

El Cafecito – Ru du Grand Marché à Tours !

Le coffee shop accueille une expo de Mélanie Duflo, barista et dessinatrice partie sur les traces du café au Guatemala... Vernissage jeudi à 18h. Une expo commentée et à déguster nous dit-on.

Tia Gourmet – Rue des Halles à Tours :

L’établissement accueille deux artistes issues de l’école des Beaux-Arts de Tours et qui exposent ensemble pour la première fois : Jeanne Lepeltier et Marion Domanski. Un accrochage baptisé Humus, en référence à la terre issue de la décomposition des végétaux. A voir jusqu’au 30 septembre.

Crafty Brewpub – Place de la Résistance à Tours :

Le bar qui brasse ses bières organise une soirée de soutien au festival Quartier Libre qui devait se dérouler début octobre et qui a été annulé en raison de la crise sanitaire. Pour l’occasion, il accueillera en ses murs l’association Nove Nove et fera goûter à qui la commande la nouvelle bière baptisée Georges Brassin (jeu de mot !), une IPA « tropicalement fruitée » servie (avec modération) vendredi dès 19h. Pour la musique, sélection de vinyles inspirée de la prog’ du festival.

Vins sur 20 – Avenue Maginot à Tours :

Jeudi soir dès 19h30 c’est soirée concert avec Sandy Ash en solo (ambiance trip hop, électro pop).

Holly’s Dinner – Chambray-lès-Tours :

Le restau de burgers organise régulièrement des soirées karaoké dont une ce jeudi soir dès 19h30 (la suivante le 21 octobre). Vous pourrez chanter des chansons sans restrictions, puisque la playlist va des années 50 à aujourd’hui.