StorieTouraine 08/09/20 – Emmaüs ferme à cause de la Covid ; Toujours la sécheresse en Indre-et-Loire ; Le TVB à Poitiers pour se préparer…

Et une aide régionale pour le milieu culturel.

Emmaüs et Covid…

Déjà durement éprouvée pendant le confinement (elle a été obligée de fermer), l’association spécialisée dans le traitement des vieux meubles ou des objets qu’on n’utilise plus annonce sa fermeture pour deux semaines à Esvres… A cause de l’infection de deux compagnons par le nouveau coronavirus. 60 tests ont été pratiques sur le personnel, les compagnons et les bénévoles. D’autres résultats sont encore attendus. Les compagnons qui vivent à Esvres reste confinée et les ventes ne reprendront pas avant le 18 septembre. Les autres sites de l’association fonctionnent normalement (notamment à Tours ou Amboise).

Sécheresse en Touraine…

Grâce à la pluie des derniers jours, la préfecture d’Indre-et-Loire lève une partie des restrictions d’eau en vigueur depuis cet été dans le département. Cela concerne les bassins de la Manse, du Montison, du ruisseau des Vallées et du ruisseau de Chézelles.

Pour d’autres cours d’eau l’amélioration n’est pas suffisante, les restrictions les concernant restent donc en vigueur. Les ruisseaux de Roche, de l'Ardillère, de la Coulée, d'Aubigny, du Vieux Cher, de Parçay, de la Fontaine Ménard, de la Roumer, de la Bresme, de la Bourouse, de Rigny et de Cléret présentent des débits inférieurs à leur seuil d’interdiction de pompage. Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200m de part et d’autre du cours d’eau, sont interdits. Egalement, différents cours d’eau ont des débits sous leur seuil d’alerte : Le Lathan, la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay, la Creuse, l’Indrois et la Claise aval. Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200m de part et d’autre sont restreints

Une aide pour le milieu culturel…

Dans un article publié ce mardi sur 37 degrés, nous vous racontons à quel point le milieu tourangeau de la culture est dans l’incertitude en raison de la crise sanitaire (distanciation à mettre en place dans les salles, spectacles annulés…). Le gouvernement a promis que 2 milliards d’€ du Plan de Relance de 100 milliards iraient à la culture et, au niveau local, la Région Centre-Val de Loire se mobilise également avec un fonds exceptionnel d’un million d’euros pour la saison 2020-2021. On peut y candidater en remplissant un formulaire en ligne.

Volley…

Après un week-end mitigé dans un tournoi en Girond (une victoire, une défaite), le Tours Volley Ball poursuit sa préparation face à Poitiers. Match ce mardi à 18h dans la Vienne, avant de recevoir Nantes vendredi à Saint-Cyr-sur-Loire.