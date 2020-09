[En vitrine] Près des Halles, le concept store cosy qui va vous faire craquer

Et on peut y boire le café.

Concepts originaux, nouvelles enseignes… [En vitrine] c’est une rubrique régulière pour tout savoir sur l’actualité du commerce en Indre-et-Loire.

-------------------



À deux pas des Halles, une devanture sobre avec une écriture blanche à la typographie du Magazine Elle nous indique la Maison Paon. Ici, on ne se dit pas concept store mais boutique d’art de vivre. Dans ce petit cocon à la décoration épurée et aux murs blancs et bleus, Floriane Coherier a mis tout en oeuvre pour qu’on se sente bien.







Ce projet, la jeune femme de 26 ans l’avait en tête depuis octobre 2019. Après un master en management de la mode et du luxe en alternance chez l’Oréal à Paris, Floriane avait le désir de revenir aux sources, en Touraine. Précédemment en poste chez Lougage (spécialisée dans la location de vêtements) elle a patienté avant de voir son projet aboutir :

« Tout a commencé sur un bout de carnet, il m’a fallu un peu de temps et de maturité pour créer ce lieu comme à la maison, simple et accessible ».

Après plusieurs mois de réflexion, une campagne de financement participatif et des coups de main de la part de voisins, amis et proches pour faire les travaux et repeindre les meubles, la boutique a vu le jour le 1er juillet. Une boutiqueavec son coin cosy où l'on déguster les cafés de Maison Gramm. On y retrouve aussi les cookies de Quand Julie Pâtisse sur la table basse.

Sur le mur on aperçoit les créations florales de Domitille, sur l’étagère les ceintures de la marque nantaise Faguo, des bibelots pour la maison, des plaids pour les soirées d’automne et des petits carnets pour cette semaine de rentrée. Il y a une là pluralité de petits objets, crèmes et affiches en tout genre mais chacune des collections est en petite quantité. D’ailleurs, chaque pièce proposée sur la tringle est unique et chinée par Phoebé vintage. On peut aussi acheter du savon au patchouli ou du shampoing à barbe venant du sud de la France moyennant 6,70 euros.

Située près des Halles, au 69 rue Néricault Destouches, Floriane souhaite que sa boutique devienne un lieu d’échanges et de partages. « Nous organisons des ateliers couronne d'automne en fleurs séchées, aquarelle et bien-être ». Le prochain (qui n'est pas complet) au programme : Le 15 octobre à 18h30. Mais attention « les places sont limitées, les gens doivent s’inscrire via notre formulaire ».

Quant au Paon, la maman de la jeune femme se plait à dire qu’il fallait un oiseau majestueux pour représenter une boutique comme celle-ci. « Le paon véhicule de très belles valeurs, la rareté, la bienveillance avec ses yeux qui protègent et la prospérité. C’est ce que je voulais pour ce lieu » justifie Floriane. Finaliste dans la catégorie « jeune et j’entreprends » du concours régional de l’entrepreneuriat par les femmes en Centre-Val de Loire, Floriane Coherier est pleine d'ambitions pour les mois à venir.

Léa Péruchon