StorieTouraine 07/09/20 – Accident mortel sur l’A85 ; 30 personnes évacuées à Mazières-de-Touraine ; Nicolas Vanier et Julie Gayet en visite à Tours…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi :

Accident mortel…

C’est le deuxième drame de la route en une semaine dans le département : ce lundi, une femme de 66 ans s’est tuée sur l’A85, à hauteur de la commune de Cigogné. Son véhicule a fait une sortie de route avant de se retrouver sur le toit, dans un champ. Les pompiers n’ont rien pu faire. Ce week-end, un autre accident avait fait trois blessés sur la même autoroute.

Incendie et évacuations à Mazières-de-Touraine…

C’était dimanche soir aux environs de 20h : un bâtiment de 400m² qui abritait autrefois une chaudronnerie a pris feu, à priori à cause de bouteilles de gaz. Pas de blessés mais une grosse fumée et un risque pour la dizaine d’habitations environnantes donc il a fallu évacuer 30 personnes de leur domicile. Le feu a été maitrisé en milieu de soirée vers 22h30 et les résidents ont pu rentrer chez eux dans la nuit, vers 0h30, sans dégâts.

Photo : SDIS37, Jean-Michel Ménard

Eoliennes : feu vert au Petit-Pressigny…

D’après France Bleu, le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la construction de 8 éoliennes dans la commune du Sud-Touraine. Décision prise après la lecture des 438 avis de l’enquête publique. Si la préfète d’Indre-et-Loire suit sont avis, le projet pourra démarrer… Enfin, pas sûr car il a ses opposants, et ils comptent bien saisir la justice pour le faire annuler. Elle estime que le projet sacrifierait une zone humide, donc la biodiversité.

Foot…

Ce week-end, 2e journée du championnat de National 3 : Tours est allé gagner 2-0 à Montargis, Avoine a perdu sur le même score à Saint-Jean-le-Blanc, Ballan-Miré a battu la réserve d’Orléans 2-1, 0-0 entre Montlouis et Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret. Le TFC est 4e de la poule, le FCOT 6e juste devant Avoine. Montlouis est 12e sur 14.

Avant-première…

Ce mardi 8 septembre, le CGR des Deux-Lions reçoit le réalisateur Nicolas Vanier et l’actrice Julie Gayet pour une présentation du film Poly à 19h45 :