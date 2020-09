EN IMAGES : La Compagnie Off éblouit le centre-ville de Tours

Avec une grande parade artistique.

Des années que l’on n’avait pas vu ça dans le centre-ville de Tours : le défilé artistique de la Compagnie Off de Saint-Pierre-des-Corps avec ses chorégraphies, ses animaux fantastiques (girafe, éléphant) et ses chars.

Des mois que l’on n’avait pas vu ça dans le centre-ville de Tours : une foule nombreuse, dont on devinait les sourires malgré les masques.

A défaut d’avoir pu organiser la Braderie ce 6 septembre pour cause de crise sanitaire, la ville de Tours a distillé des animations dans la ville tout au long du mois d’août via Les Estivales pour faire en sorte de dynamiser le commerce et Les Inattendus pour disséminer la culture dans la ville. En point d’orgue ce samedi 5 septembre, elle a donc convié la Compagnie Off à réaliser un spectacle itinérant rare en ville, reliant la Place Choiseul à la Place Jean Jaurès via la Rue Nationale. Un moment visiblement apprécié, à en juger par le nombre de smartphones dressés sur les bords du chemin.

Confettis, paillettes, danses et accolades ont rythmé la prestation pendant plus d’1h30… Voici un retour en images sur ce moment par Claire Vinson :