Appel à bénévoles : qui veut déblayer les îles de Loire pour aider les sternes ?

Les oiseaux ont besoin d’un coup de pouce pour être heureux.

Chaque année, près de mille sternes viennent se reproduire en Touraine, principalement sur les bancs de sable de la Loire. Pour les aider, la LPO Touraine organise des chantiers bénévoles nature afin de leur proposer un site de nidification accueillant. L’an dernier, nous avons participé à l’un de ces chantiers, notre reportage est à lire sur 37°.

En résumé, ces interventions consistent à limiter le développement de la végétation (peupliers, saules) qui tend à envahir les bancs de sable et qui finit par provoquer l’abandon des colonies par les oiseaux. Cette année a été particulièrement éprouvante pour les sternes, d’après l’association. La crue naturelle de la Loire survenue mi-juin, en pleine période de reproduction des oiseaux, a emporté les œufs et tous les poussins éclos qui étaient alors encore non volants. Seuls une dizaine de couples ont tenté de réaliser une deuxième nidification. Il est donc d’autant plus important de leur proposer des sites de nidification favorables argumente la LPO.

Une dizaine de chantiers de dévégétalisation sont prévus entre septembre et octobre sur la Vallée de la Loire pour venir en aide aux oiseaux. Si vous souhaitez participer ou pour tout renseignement, contact : [email protected] ou téléphone au 02.47.51.81.84.

Dates des chantiers :

10/09 – 9h30-17h à Amboise ; 08/10 – 9h30-17h à Amboise ; 17/09 – 9h30-17h à Amboise

10/10 – 9h30-17h à Tours ; 24/09 – 9h30-14h à Saint-Genouph ; 15/10–9h30-17h à Amboise

26/09 – 9h30-12h30 à Amboise ; 17/10 – 9h30-17h à Noizay ; 01/10 – 9h30-17h à Tours

22/10 – 9h30-17h à Amboise