SNCF : Une série de travaux et des impacts sur le trafic des trains cet automne

Découvrez le détail des lignes concernées.

Il faut rénover les rails ou les aiguillages, quitte à ce que ça fasse ralentir ponctuellement les trains ou nécessite la suppression de certains horaires voire la fermeture ponctuelle de lignes. Cette semaine la SNCF a prévenu : les chantiers programmés dans les prochaines semaines vont avoir des conséquences sur le trafic. Voici le détail :

Ligne Tours-Orléans : Des travaux de remplacement complet de la voie s’achèvent mais entraîne encore des perturbations (ralentissement et circulation à contresens). La ligne est interrompue du samedi 14h au dimanche 16h jusqu’au 25 octobre entre Blois-Chambord et Orléans. Impact sur les liaisons « Rémi Express » Paris <> Les Aubrais <> Tours, « TER Rémi » Orléans <> Blois-Chambord <> Tours et « Interloire » Orléans <> Tours <> Nantes.

Divers travaux occasionnant des adaptations de circulation ponctuelles sont également programmés à certaines dates sur les lignes Tours <> Saumur <> Angers (maintenance des installations) en septembre et octobre ; Tours<> Châteaudun <> Paris (aménagement d’un aiguillage en gare de Voves) en septembre et novembre ; Tours <> Loches (maintenance de la voie) en septembre ; Tours <> Vierzon et Orléans <> Vierzon (maintenance de la voie) en octobre ; Tours <> Chinon, Tours <> Poitiers (maintenance) en novembre. Consultez les horaires sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire pour vérifier la circulation des trains que vous empruntez.

Enfin, le week-end des 10 et 11 octobre se dérouleront de très nombreuses opérations de maintenance lourde en sur les secteurs d’Orléans, Vierzon et Saint-Pierre-des-Corps. Impact sur l’ensemble des lignes desservant l’est de la région. On en reparlera…