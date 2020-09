StorieTravaux 06/09/20 – L’A85 fermée, le chantier de l’A10 qui continue… Ce qui vous attend cette semaine

La circulation sera notamment perturbée sur les autoroutes.

Chaque dimanche, Info Tours fait un point sur les chantiers portés à la connaissance de la rédaction pour la semaine à venir afin de vous aider à vous organiser lors de vos trajets. Voici l’édition pour la semaine du 7 septembre…

-------------------

A10 :

Risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours-nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation car il n’y a que deux voies au lieu de 3 jusqu’à mi-octobre afin de rénover la route entre Ste Radegonde et Tours Centre. Le mieux est d’éviter le secteur aux heures de pointe. La circulation est également limitée à 70.

Du vendredi 4 septembre à 7h au samedi 5 septembre 20h, jour et nuit : sortie à l'échangeur de Tours-centre (n°21) en provenance de Paris possible uniquement en direction du boulevard Heurteloup.

A85 :

Du lundi 7 septembre à 20h au mercredi 9 septembre à 7h, jour et nuit : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation. Des déviations sont prévues.

Tours :

Ce lundi début de deux semaines de travaux pour réhabilitation de la rue François Hardouin entre l’avenue André Maginot et l’allée des Merles. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux avenue Rochebise à Fondettes, l’arrêt Rochebise n’est pas desservi par les lignes 11 (direction Mareuil) et 68 (direction Vaugareau) jusqu’au 9 octobre. Vous devez vous reporter à l'arrêt Fondettes Centre, situé Boulevard Gustave Marchand.

En raison de travaux rue de la Croix Périgourd à St-Cyr-sur-Loire, les arrêts Sibotière et Rimoneaux ne sont pas desservis par les lignes 14 et 18 jusqu’au 16 septembre. Vous devez vous reporter aux arrêts Provisoires, situés rue des Rimoneaux et rue de la Sibotière.

En raison de travaux rue de Couleuvrou à Notre-Dame-d’Oé, les arrêts L’Hôpitau (direction Vaucanson), Coquinière, Couleuvrou, Rousseau, ND D’Oé Centre (direction Les Charmes) ne sont pas desservis par la ligne 56 jusuq’à début novembre. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés allée des Anémones et rue du Vieux Bourg ainsi qu’aux arrêts L’Hôpitau (Direction les Charmes) situé allée des Dahlias et ND D’Oé Centre (Direction Vaucanson) situé rue du Vieux Bourg.