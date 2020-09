[Faut y aller] Yoga, orties anti-fatigue et crème à la bave d'esacrgot : Zen & Bio au Parc Expo ce week-end

Et aussi des orgonites du pays basque.

C’est la fin de l’été, c’est la rentrée... Soyons zen et ouvrons nos chakras ! Pour sa deuxième édition le salon Zen & Bio, initialement prévu en mars, revient au Parc des Expositions de Tours ce week-end. Il s’inscrit dans la tendance de ces derniers mois : prendre soin de soi, tendre vers un mode de vie plus sain voire apprendre à planter des tomates en biais pour que les racines se développent plus rapidement.

Avec cette obligation de rester chez soi, il a fallu innover, réinventer notre quotidien quitte à ajouter quelques séances de méditation entre deux repas. En arrivant sur les lieux, une séance découverte de yoga était proposée par Andrea Muños-Allendes, professeure dans le Vieux-Tours.





C’est le premier salon depuis le confinement pour beaucoup d’exposants (et pour le parc des expositions) qui attendent les visiteurs avec impatience. Dans les allées, quelques uns déambulent et regardent les étals remplis d’objets en tout genre. Une enceinte écologique naturelle dans laquelle il faut glisser son téléphone, la célèbre marque de thé Yogi Tea, des bracelets apportant sérénitude et des orgonites qui protègent contre les compteurs Linky, mais pas que ! Il faut parfois s’arrêter pour comprendre ce que l’exposant propose.

Ici, Panser Nature, une association de la Vallée Violette de Joué-lès-Tours qui propose aux particuliers d’évaluer et de rééquilibrer leurs sols afin de cultiver mieux. Là, une pierre d’Arménide qui, en 3 minutes, serait capable d'équilibrer nos chakras. Un peu plus loin, un cabinet d’hypnose et un spécialiste de la communication animale. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les moments de la journée. De la crème à la bave d’escargot à appliquer le matin vendue par Anthony au petit balotin d’ortie pour palier la fatigue vendu par Christine sans oublier les culottes menstruelles.

Au programme : Zen & Bio propose de continuer à développer les nouvelles (ou anciennes) habitudes. Pour se faire, près de 150 acteurs du bio (producteurs, artisans, experts) sont présents tout le week-end de 10h à 19h. Ateliers enfants et adultes d’initiation à la vannerie d’osier, solutions pour les jardiniers afin d'améliorer leurs récoltes et samedi à 17 heures un atelier gestion du stress, conférences... Le programme est ici.

Infos pratiques : Il faut compter 5 euros pour accéder aux stands (gratuit pour les demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans). Ne pas oublier de venir avec votre masque (réutilisable pour être en accord avec le zéro déchet, qui sait ?).