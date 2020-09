Du rab’ de transats : la Plage de Tours fermera une semaine plus tard que prévu

Elle devait tout remballer le 6 septembre.

Parfait pour profiter de l’été indien, de la vue sur la Loire avec une glace à la main ou d’un apéro au calme… Cette année la Plage de Tours va replier les transats, la buvette et les jeux un peu plus tard que prévu. Elle devait fermer ce dimanche 6 septembre mais la ville de Tours annonce que les gérants ont obtenu une semaine de prolongation de bail, soit jusqu’au dimanche 13 septembre.

Située côté Nord du fleuve, entre le Pont Wilson et le Pont Napoléon, Tours-sur-Plage est une annexe de la guinguette de Tours avec option détente, mais aussi de quoi boire, jouer ou grignoter. Evidemment, la baignade dans le fleuve est interdite (pour raisons de sécurité), mais le bronzage est complètement autorisé. D’autant plus qu’il fait encore bien beau ces jours-ci, et qu’on peut donc complètement donner rendez-vous aux copains au bord de l’eau en fin de journée.

Voici les nouveaux horaires :

Lundi 7 et mardi 8 septembre : fermée

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 septembre : 17h - 22h30

Samedi 12 septembre : 12h - 22h30

Dimanche 13 septembre : 12h - 20h

Côté sud, la guinguette reste elle jusqu’à fin septembre.