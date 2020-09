Soirée ringarde, blind test, feu d’artifice… Un week-end TRES chargé en Indre-et-Loire

Il va falloir faire des choix.

On vous a déjà parlé de l’expo Galettes d’Artistes à Tours, de France Design Week, des Forums des Associations, des En-Cas Gourmands de Montbazon ou des Estivales de Tours… Que se passe-t-il d’autre ce week-end en Touraine ? Voici notre sélection comme chaque vendredi :

Le retour des salons…

6 mois qu’il n’y a pas eu de salons au Vinci ou au Parc Expo après l’épidémie de coronavirus. Et ça revient ! Dès ce vendredi 10h, début du salon Zen et Bio sur le site de Rochepinard, 6 mois après sa date initiale. Ça va durer trois jours avec 120 exposants, des conférences, des ateliers bien-être, des animations créatives… Il y aura des produits de beauté, des professionnels du jardin ou de la santé, du vin, de l’alimentation… Des invitations gratuites sont disponibles sur www.salon-zenetbio.com.

Au même endroit, il y aura le salon Tendances Créatives, 2e édition de cet événement qui fait la promotion des arts créatifs qui ont cartonné pendant le confinement (couture, tricot, broderie, perles, bricolage, fabrication de cosmétiques…).

Concert et feu d’artifice…

C’est à Veigné que ça se passe samedi à partir de 19h. Au programme de la soirée Marvéloce, El Trior, Lucky hell et le Dj Paul Shook. Ça se passe au niveau de la mairie.

Dans les guinguettes…

Le grand retour de la traditionnelle soirée ringuette à la guinguette de Tours, où vous avez le droit de venir avec des habits potentiellement démodés, bigarrés… Bref, que d’autres peuvent juger moches. C’est samedi dès 18h et on y élira Miss et Mister Ringuette. Ainsi que du plus beau masque. Dans la soirée : jeux à mourir de rire, loto musical, concours de blagues, initiation à la danse sur chaise, karaoké fou fou fou, de nombreux lots... et surtout : un sitting dance floor.

Toujours à Tours mais vendredi de 16h à 21h, présentation de la 1ere création de la compagnie À FLEUR DA'IRS, 'Éphémère(s)' sur un banc de sable au milieu de la Loire.

Et à Saint-Avertin, rendez-vous également ce vendredi dès 19h30 pour un blind test au bord du lac du Cher. 4 thèmes : variété internationale, pop, BO de films, rock.

Nettoyage de la ville…

C’est le retour des marches de bénévoles pour ramasser des déchets qui n’ont rien à faire dans la rue ou la nature. Pour participer rendez-vous dimanche à 14h Place de la Liberté à Tours, arrêt de tram, côté banque.

Vendredis en Villan’Zik…

Le festival Villan’Zik n’a pas pu avoir lieu cet été mais l’association Villandry Village qui l’organise a planché sur un événement de remplacement : 4 vendredis musicaux d’ici décembre (un par mois), dont le premier ce 4 septembre. Ouverture des portes à 19h30. Sur scène : Mathis Poulin, Mourad, Little Big Yaz Trio, Wouahzif. Masque obligatoire et lien de réservation par ici. https://www.helloasso.com/associations/villandry-village/evenements/vendredi-en-villan-zik-1

Vendanges festives…

La récolte du raisin commence un peu partout en Indre-et-Loire. Et ce dimanche à 11h, on fera une fête à cette occasion à la ferme de la Liodière à Joué-lès-Tours. Tarif : 5€ et inscriptions au 02 47 39 70 93. C’est également le week-end Vignes Vins Randos, consistant à faire des balades dans le vignoble et à déguster de bons vins et de bons produits régionaux. Là aussi, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur le site www.vvr-valdeloire.fr.

Dernier week-end de la Grande Roue…

Vous avez jusqu’à dimanche 20h pour faire un tour en hauteur Place Anatole France, et apprécier le panorama sur la Loire ou la Rue Nationale.