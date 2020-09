Indre-et-Loire : la carte définitive des 292km de routes limités à 90 dès le 7 septembre

Il s'agit d'axes très fréquentés.

Il n'y a plus qu'à changer les panneaux. Lundi 7 septembre, 292km de routes départementales repassent à 90km/h dans le département d'Indre-et-Loire, deux ans après une décision du gouvernement qui a baissé la vitesse maximum autorisée sur les petites routes.Depuis, l'exécutif a revu sa politique : la limite à 80 reste la règle mais il est possible de faire des aménagements au cas par cas sur des routes peu dangereuses, avec peu d'accidents. La Touraine s'est engoufrée dans la brèche.

292km c'est environ 10% du réseau routier géré par le Conseil Départemental. Dit comme ça ce n'est pas beaucoup mais en fait il s'agit surtout des axes les plus empruntés par les voitures, les motos et les camions : Tours / Chinon par la D751, Tours / Sainte-Maure-de-Touraine par l'ex Nationale 10, Château-Renault / Château-la-Vallière ou encore Tours-Bléré. En revanche la levée de la Loire vers Amboise et vers Langeais ainsi que la D943 de Tours à Loches ne sont pas dans le dispositif.

En fait pour être validé, chaque changement de limitation de vitesse a fait l'objet de tout un processus d'étude et de validation politique. Le Département a consulté l'Etat mais aussi ses voisins. il a également agi en fonction des travaux prévus. C'est pour ça que la D943 n'est pas concernée de Tours à Loches, parce que plusieurs chantiers y sont prévus. Pour la levée de la Loire, c'est le Loir-et-Cher qui bloque, jugeant l'axe dangereux dans la partie Amboise-Blois et refusant de le passer à 90. La Touraine s'est alignée pour éviter aux conductrices et conducteurs des changements de vitesse fréquents.

En bonus, sachez que l'Indre-et-Loire avait gardé ses panneaux 90 retirés en 2018. Elle va donc pouvoir les ressortir du placard pour les apposer sur les axes concernés par la mesure.

Voici la carte des routes concernées par le changement de vitesse. Attention, la règle entre en vigueur à partir du 7 septembre 2020 et après modification des panneaux au bord des routes :

