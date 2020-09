Tours Volley Ball : « On prépare cette saison comme les autres »

Le club débutera sa saison par le final four de la Coupe de France 2020

On dit d’ordinaire que le TVB débute ses saisons en voulant jouer sa carte à fond sur les 3 tableaux : coupe de France, championnat et coupe d’Europe. Cette saison 2020-2021, le club tourangeau y ajoute même un 4e. Le résultat d’une fin de saison 2019-2020 tronqué où le championnat s’est vu définitivement arrêté suite à la crise de la Covid-19, mais où le final four de la Coupe de France a lui été reporté au début de saison suivante, soit celle-ci.

C’est donc par un tournoi à 4 de clôture de la précédente saison que les joueurs d’Hubert Henno lanceront leur année 2020-2021 les 26 et 27 septembre prochains. Une incongruité dans le calendrier qui ne devrait pas être la dernière, tant la saison qui s’annonce risque d’être hachée selon les cas positifs au Covid-19 dans les équipes. « Nous sommes testés tous les trois jours »rappelle Pascal Foussard. Pour autant, pas question de préparer la saison d’une manière spéciale explique le directeur sportif du TVB : « On prépare cette saison comme les autres et quand nous sommes dans la salle, tout est comme avant, ce sont les à-côtés qui sont différents. »

Même discours chez Hubert Henno, le coach tourangeau qui pointe néanmoins un ajustement sur la reprise liée à la longue inactivité des joueurs pendant le confinement : « On ne peut pas reprendre trop brutalement car sinon on aurait des blessures, on y va donc progressivement mais ce n’est pas un problème car j’ai un groupe qui vit bien, a beaucoup de qualités et d’implication. »

Et puis pour la première fois, le TVB peut compter sur préparation longue avec un effectif complet 8 semaines avant le début des compétitions. Un luxe par rapport aux années passées où pour cause de calendriers internationaux, le club récupérait ses meilleurs joueurs que quelques jours avant la reprise des compétitions.

De quoi espérer voir un TVB fringant dès le début de saison. Et s’il ira au final four de Toulouse en le pensant comme un tournoi d’avant saison, l’objectif sera de remporter ce titre. « Dès qu’on joue c’est pour gagner » prévient ainsi Pascal Foussard, qui ne dit pas autre chose non plus de la Ligue des Champions où le club tourangeau s’est finalement engagé après avoir obtenu des promesses des collectivités ainsi que le soutien financier de partenaires privés. Une coupe d’Europe où le TVB a d’ailleurs tiré le gros lot avec deux des trois meilleures équipes européennes dans sa poule (Pérouse et Civitanova). « On reste ambitieux et on veut sortir de la poule même si la montagne parait haute, mais on en a déjà franchi par le passé »explique ainsi le directeur sportif du TVB, en espérant que le public pourra être de la fête à Grenon, lors des réceptions de ces deux monstres du volley mondial et sur la saison dans son ensemble : « J’espère qu’on ne sera pas embêté et que l’on pourra avoir du public, parce que c’est très important pour l’équilibre financier du club. On attend un décret qui pourrait nous permettre d’accueillir le public en zone verte sans limitation distancielle mais avec masques obligatoires pour la reprise du championnat. »

Mathieu Giua