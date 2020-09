StorieTouraine, 01/09/20 – Dépistage Covid massif à Tours Métropole ; Accidents mortels sur la route et en ULM ; Julien Doré en concert à Tours…

Et le maire de Fondettes veut rester président des maires du 37.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité tourangelle des dernières 24h. Voici l’édition de ce mardi :

Dépistage Covid massif à Tours Métropole…

L’agglomération qui regroupe 22 communes et emploie 1 700 personnes souhaite dépister un maximum de monde, pour identifier d’éventuelles contaminations à la Covid-19, et placer les malades concernés à l’isolement pour éviter tout cluster. Jusqu’à vendredi, elle lance donc une campagne de tests sur la base du volontariat. Réalisés près du lieu de travail des agents, les prélèvements sont gratuits et sans rendez-vous.

Ils se tiendront mercredi 2 septembre de 9h à 13h au Dépôt nord de la Milletière. Jeudi 3 septembre de 9h à 13h à l’Hôtel métropolitain à Tours. Vendredi 4 septembre de 9h à 13h au Dépôt sud à Joué-lès-Tours. La Métropole a proposé aux mairies de s’associer à ce dispositif. Les dates seront directement communiquées par les communes. Ainsi, la Ville de Tours proposera une opération de dépistage pour tous ses agents volontaires du 7 au 11 septembre, de 12h à 14h (cafétéria du restaurant municipal).

Accident mortel…

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune de 20 ans a été percuté par une voiture sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu (près de Loches). Ça s’est passé sur la D760 vers 1h30 du matin. La victime avait projeté sa propre voiture dans le fossé et cherchait à arrêter une autre voiture pour obtenir son aide. Le conducteur ne s’est pas arrêté. Il a été interpellé un peu plus tard et placé en garde à vue. Des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants ont été demandés.

Accident d’ULM…

Autre drame ce lundi : un viticulteur du Bourgueillois est mort dans un accident d’ULM au niveau de l’aérodrome de Saumur. Frédéric Mabileau avait 53 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Le maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil fera respecter une minute de silence en sa mémoire à l’ouverture du conseil municipal de la commune programmé ce mercredi. Ses voisins vignerons s’organiseront par ailleurs pour réaliser les vendanges du domaine.

Il veut rempiler…

Réélu maire de Fondettes au mois de mars, Cédric de Oliveira souhaite également poursuivre son mandat de président des maires d’Indre-et-Loire. L’homme de droite annonce qu’il est candidat à sa succession. Il doit présenter ses propositions dans les prochains jours.

Julien Doré en concert à Tours…

Vous avez entendu son dernier tube La fièvre tout l’été et son album Aimée sort ce mois-ci : Julien Doré revient avec un disque sur lequel il est question d’environnement ou des migrants. On aura l’occasion de le voir sur scène à Tours même si c’est dans un sacré petit moment : date annoncée le 29 janvier 2022 au Parc Expo, avec des places à partir de 37€. La mise en vente se fera dès le 9 septembre à la Fnac et le 10 partout ailleurs.

Loto du Patrimoine…

Comme de coutume, la nouvelle édition du Loto du Patrimoine envisage de soutenir la rénovation d’un site historique dans chaque département français. En Touraine ce sera le four de pierres pour poires tapées de Rivarennes qui a besoin d’un peu plus de 20 000€ pour retrouver son lustre d’antan. Un tirage spécial du Loto est programmé le 9 septembre et vous pourrez aussi acheter des tickets à gratter en bureau de tabac pour tenter de gagner des sous et financer les travaux.