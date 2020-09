Covid et bibliothèques : mode d’emploi de la rentrée à Tours

Retour des horaires normaux (ceux en place avant le confinement).

Le coronavirus est toujours là mais on va pouvoir profiter d’un semblant de retour à la normale dans les bibliothèques et médiathèques de la ville de Tours. Ce mardi 1er septembre, nouveau protocole en place à la bibliothèque centrale du Quai Malraux, aux Fontaines ou au Beffroi. En clair, voici comment ça se passe…

Le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et +, il faut se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie pour accéder aux documents (lavage des mains au savon toujours possible aux toilettes et respecter d'une distance d'un mètre avec les personnes autour de soi. La municipalité assure que tous les espaces sont régulièrement nettoyés. Quant aux documents, ils sont placés en quarantaine une fois rapportés par les usagers.

Si vous venez dans une bibliothèque ou médiathèque vous pouvez désormais choisir vos emprunts vous-mêmes dans les salles et sur les rayons, réserver et faire venir des documents par la navette, utiliser le Wifi, lire un livre ou une revue, travailler seul.e ou en petit groupe, écouter de la musique ou regarder un film, accéder aux ordinateurs et aux tablettes...

Vous pouvez emprunter 10 livres, 3 livres audio, 8 revues, 10 CD, 3 DVD fiction et 3 DVD documentaires pour 4 semaines (renouvelable 1 fois). Seule la presse du jour n'est pas consultable (mise en quarantaine). Les horaires d'ouverture d'avant confinement reprennent dans tous les espaces et toutes les bibliothèques. Les accueils de groupes et les animations sont maintenus sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.

Et puis il n’y a pas que les bibliothèques dans des bâtiments en dur il y a aussi… le Bibliobus, la bibliothèque itinérante. Il passera le 15 septembre aux Deux-Lions dès 15h30, le lendemain à 14h quartier Lamartine (à l’angle avec le Bd Tonnelé), le 17 septembre au marché Strasbourg, le 22 septembre Place Rabelais, le 24 dès 10h sur le marché Velpeau, le 25 à 14h Promenade de Florence aux Rives du Cher… Toutes les dates sur le site www.bm-tours.fr.