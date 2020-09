Masque obligatoire : voici le nouveau périmètre concerné à Tours

A partir du 1er septembre.

Depuis début août il faut porter le masque dans le centre-ville de Tours, Rue Nationale ou Place Plumereau. Mais aussi sur les bords de Loire le soir et la nuit. Jusqu’ici les consignes se télescopaient un peu… Elles évoluent à partir de ce mardi 1er septembre : pour lutter contre la propagation du coronavirus, la nouvelle préfète d’Indre-et-Loire Marie Lajus met à jour l’arrêté qui impose la protection du nez et de la bouche dans les rues de la plus grande ville d’Indre-et-Loire.

Ainsi, le port du masque est rendu obligatoire pour les plus de 11 ans à partir du mardi 10h à 3h du matin sur la rive sud des bords de Loire, depuis le niveau de l’entrée du site des Tanneurs de l’Université de Tours jusqu’à la bibliothèque municipale de Tours mais aussi dans une zone délimitée au Nord par la rue des Tanneurs, la place Anatole France et l’avenue André Malraux ; à l’Ouest par la rue du Dr Bretonneau, la rue du grand marché, la rue de la Victoire, la place des Halles et la place Gaston Pailhou ; à l’Est par la rue Voltaire, la rue Colbert, la rue Lavoisier, la place Sicard et la rue Palissy ; au Sud par la rue de Clocheville, la rue Marceau, le boulevard Béranger, la place Jean Jaurès et le boulevard Heurteloup ; la rue de Bordeaux ; la rue Charles Gille ; la place du Maréchal Leclerc.

Quelques exceptions :

Pas besoin de masque si on est à vélo et en trottinette ou si l’on fait un jogging

Pas besoin de masque si l’on a un handicap qui le justifie et qu’on dispose d’un certificat médical. Il faut néanmoins respecter la distanciation physique

La préfecture indique que le dispositif sera réévalué en fonction de l’évolution de l’épidémie. Elle indique aussi que les contrôles vont se poursuivre (amende de 135€ si on vous surprend sans masque là où c’est nécessaire).