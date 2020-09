[Coup de pouce] A Tours, opération collecte de fournitures scolaires pour la rentrée

Neuf ou d’occasion en très bon état.

[Coup de pouce] c'est la rubrique d'Info Tours pour pousser des initiatives qui méritent d'être encouragées.

-----------

Les élèves reprennent le chemin de l’école ce mardi et on en compte plus de 9 000 sur l’ensemble de la ville de Tours. Pour préparer la reprise des cours, il a fallu acheter cartable, cahiers, stylos, tubes de colle ou compas. Sauf que certaines familles n’ont pas beaucoup de moyens, même avec l’allocation de rentrée scolaire. Pour les aider, le centre communal d’action sociale tourangeau lance une opération solidaire…

Pour participer c’est hyper simple : vous pouvez déposer des fournitures neuve ou d’occasion en très bon état au siège du CCAS dans le quartier Febvotte (2 Allée des Aulnes, ligne de bus N°5 arrêt Erables ou ligne C4 arrêt Citadine). Il faut venir aux horaires d’ouverture (lundi-vendredi de 8h30 à 12h et de 14 à 17h) et tout mettre dans la boîte à dons qui se trouve à l’entrée du bâtiment.

Ça marche pour les trousses, les crayons, les feutres, les cartables, les calculettes, les rapporteurs, les affaires de sport… L’ensemble des objets récoltés seront rapidement redistribués aux bénéficiaires du CCAS.