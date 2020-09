StorieTouraine, 31/08/20 – Tests Covid gratuits à Château-Renault ; Grogne au commissariat de Tours ; La rentrée des profs…

Et le report du spectacle de Constance.

La StorieTouraine fait sa rentrée avec un modèle inchangé : un résumé de l’actualité tourangelle des dernières 24h. Voici l’édition de ce lundi.

Tests Covid…

La ville de Château-Renault annonce l’organisation de deux journées de dépistage gratuits vendredi et samedi au centre socio-culturel La Tannerie. On pourra venir sans rendez-vous de 10h à 16h30, simplement en présentant sa carte Vitale et une pièce d’identité. Il s’agit d’un test nasal, pour déterminer si vous êtes infectés à l’instant T. Le port du masque est obligatoire pour participer.

Grogne au commissariat…

Une nouvelle préfète vient de prendre ses fonctions en Indre-et-Loire et elle a exercé dans la police. Ce week-end, le syndicat SGP a souhaité rappeler ses revendications aux services de l’Etat en matière de manque d’effectifs dans le département évoquant « l’asphyxie » du commissariat de Tours après 3 nouvelles mutations mais zéro renfort. « Pour 2020, c'est encore 20 départs à la retraite non remplacés et 2021 s'annonce du même calibre. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir 1 à 2 voitures de Police Secours (mobilisées à un instant T, ndlr) pour toute la circonscription. Et que dire de la Nuit qui compte régulièrement ses hommes pour composer ses 2 patrouilles. Il y a quelques années et ce n'est pas si vieux, on pouvait compter jusqu'à 5 patrouilles de "police secours" le jour comme la nuit » regrettent les représentants du personnel.

Retour en classe…

En attendant la reprise des élèves ce mardi, les 32 580 profs de la région Centre-Val de Loire ont repris le chemin des écoles, collèges et lycée pour leur pré-rentrée. Les adultes devront rester masqués en toutes circonstances en raison de l’épidémie de Covid-19.

Rappel travaux…

Ce lundi, début d’un mois et demi de chantier sur l’A10 dans le sens Paris-Bordeaux, entre Tours Nord et Tours-Centre (le temps de refaire le bitume). La vitesse sera limitée à 70km/h dans les deux sens et la circulation réduite (2 voies au lieu de 3). Des bouchons sont à prévoir dans ce secteur emprunté par 75 000 véhicules chaque jour. Plus de détails sur le site www.a10-tours.fr.

Nouveautés sur TV Tours…

La chaîne locale fête ses 15 ans dans quelques mois et annonce de nouveaux programmes cette saison dont un journal des sports chaque lundi, un magazine hebdomadaire autour de l’emploi, une nouvelle case documentaire mensuelle pour découvrir la région ou encore la diffusion régulière de clips d’artistes locaux pour soutenir le milieu culturel durement impacté par la crise sanitaire (peu de concerts). Dès le 14 septembre elle diffusera également un feuilleton quotidien primé aux Emmy Awards en 2017.

Constance viendra… mais plus tard…

On espérait l’humoriste au soir du 28 novembre sur la scène du Palais des Congrès Vinci. Il faudra attendre… Cheyenne Productions annonce qu’elle viendra finalement le 26 mars 2021 (en raison de la crise sanitaire). Les billets déjà achetés restent valables mais vous pouvez aussi vous faire rembourser.