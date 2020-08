Météo : une semaine entre nuages et soleil en Touraine

Et des températures qui vont remonter

Comme chaque semaine Info Tours, vous donne le détail des prévisions météo de la semaine dans notre département :



Lundi : Entre 12 et 13 degrés le matin, 20 à 21 l’après-midi, un ciel ensoleillé mais nuageux, ce lundi ressemblera à la fin de semaine.

Mardi : Pour ce jour de rentrée scolaire, le ciel devrait être entièrement ensoleillé, sans nuages à l’horizon. De quoi réchauffer un peu les têtes et les cœurs des milliers d’enfants qui vont retrouver les bancs de l’école. Côté températures en revanche, on reste sur les petites moyennes de la veille. Le gilet ou la veste sera donc à garder près de soi.

Mercredi : Bis repetita, avec un temps semblable à la veille sur l’ensemble du département. Les températures remonteront légèrement avec un 22°C attendu l’après-midi sur Chinon, Langeais, Descartes ou Richelieu et 21°C ailleurs.

Jeudi : Les nuages feront leur retour ans le ciel de Touraine. De belles éclaircies sont tout de même attendues mais aussi des pluies éparses le long de la Loire entre Amboise et Tours ou sur le nord-ouest du département. 24°C au maximum côté températures sur Luzillé, entre 22 et 23°C ailleurs.

Vendredi : Retour à un temps plus chaleureux avec un beau soleil partout annoncé l’après-midi et des températures plus élevées : 26°C sur Château La Vallière, Neuillé-Pont-Pierre, Bourgueil ou Loches et 27°C à Tours, Descartes ou Chinon.

Et le week-end ? Les températures devraient rester à des niveaux agréables (25 ou 26°C), le soleil est attendu également sur la grande partie sud du département. En revanche un peu de pluie est possible le long de la Loire ou dans le Nord du département.