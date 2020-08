[Les photos du jour] Les supporters parisiens y ont cru place Plumereau

Mais le PSG s'est incliné en finale de la Ligue des Champions

Il y avait des allures de grand soir de football place Plumereau dimanche soir. Certes on n'était pas au niveau d'un match de l'Equipe de France en Coupe du Monde, mais la première finale du PSG en Ligue des Champions a attiré son lot de supporters. Rapidement les places en terrasse face aux écrans ont été prises d'assaut, certaines ayant même été réservées à l'avance.

L'occasion de se rendre compte que le club parisien à la côte en Touraine et y a pas mal de supporters. Les maillots du PSG étaient donc de sortie pour des supporters qui croyaient dur comme fer que leur club allait rejoindre au palmarès de la plus prestigieuse compétitions de clubs européenne, l'ennemi juré marseillais. Oui mais en face, le Bayern Munich, 5 Ligues des Champions avant le match, se dressait sur la route des joueurs de Thomas Tuchel.

90 minutes pour renverser les Munichois et à Tours des supporters qui s'enthousiasment à chaque occasion parisienne et qui stressent à chaque prise de balle dangereuse des Allemands. Comme souvent, une finale se gagne sur des détails et si les deux équipes semblent faire jeu égal, les Bavarois prennent un petit ascendant concrétisé par un but de l'ancien parisien, Kingsley Koman. 1-0, score final, les joueurs du Bayern peuvent soulever la coupe, ceux du PSG affichent des mines déçues tout comme leurs supporters qui quittent rapidement la place Plumereau au coup de sifflet final.

Les photos de Pascal Montagne :