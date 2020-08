Covid-19 : Les centres de dépistage attirent du monde à Tours

C'était notamment le cas au Palais des Sports

Il fallait se montrer patient ce lundi en fin de matinée à l'entrée du Palais des Sports. La foule à l'extérieur n'était pas là (une fois n'est pas coutume) pour un match du TVB, mais pour accéder au centre de dépistage Covid-19 mis en place par la ville de Tours avec les laboratoires ABO+, Cerballiance et le CHU de Tours.

Nous vous l'écrivions la semaine dernière, face à la recrudescence du virus, plusieurs communes de notre département ont décidé d'ouvrir des centres de dépistage gratuits et sans rendez-vous afin de mieux contrôler la circulation et la propagation du coronavirus. C'est le cas notamment à Joué-lès-Tours (tous les après-midis au lac des Bretonnières) mais aussi à Tours où la ville a ouvert 3 centres : au Palais des Sports donc (du 17 au 29 août de 10h à 17h et du lundi au vendredi) mais aussi à Auchan à Tours-Nord (du lundi au samedi de 12h à 19h du 18 au 29 août) et au site des Tanneurs de l'Université (Les 20, 21 et 22 août de 18h à 22h).

Dès ce lundi matin, ce sont ainsi plus de 200 personnes qui se sont déjà déplacées au centre du Palais des Sports, où nous nous sommes rendus. Beaucoup expliquaient ne pas avoir de symptomes mais venir par "esprit civique", "acquis de conscience" ou encore à "titre préventif".

Les personnes testées devraient recevoir leurs résultats dans les 48h suivant le dépistage. En cas de test positif, ceux-ci sont également transmis au médecin traitant. La personne positive sera alors placée en quatorzaine à domicile et sera contactée par des équipes de la CPAM pour identifier les personnes avec qui elle s'est retrouvée en contact.

Photos : Pascal Montagne